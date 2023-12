Matteo Arnaldi: "Possiamo aprire un ciclo in Coppa Davis. Imito Novak Djokovic su..."

Il post di Fabio Fognini: "L'obiettivo era vicino. Non meritavo questo finale" 1 giorno fa

Tathiana Garbin sta bene dopo l'operazione: "Grazie a tutti per la vicinanza" 22 ore fa

Rafa Nadal torna in campo, ora è ufficiale: c'è la data 20 ore fa

Next Gen Finals - Arthur Fils non vuole fermarsi: "Ho ambizioni molto grandi" 19 ore fa

Carlos Alcaraz lancia un messaggio a Novak Djokovic: "Siamo qui per fermarlo"

Jannik Sinner svela la programmazione per il 2024: Australian Open e una novità

Andrey Rublev parla di Novak Djokovic: "Gioca sempre meglio, non mi stanco di..."

Jannik Sinner 'on fire': ecco quanto ha guadagnato nel 2023

Bagels e non solo: De Minaur scherza sullo strapotere di Jannik Sinner

La triste storia di Kyrgios: "Odiavo me stesso. Bevevo e mi facevo del male fisico"

Panatta è certo: "In questo nuovo tennis Jannik Sinner diventerà numero uno"

Mamma Sinner e il segreto sulle partite di Jannik: "Non riesco a vederle"

Lorenzo Musetti e la lieta notizia per il 2024: svelato il nome del figlio

Faccio moltissimo stretching, come Nole, e sto attento all’alimentazione. Il corpo è pur sempre il mio strumento di lavoro".

Quindi il cemento negli Stati Uniti. Niente terra per me fino ad aprile. La mia superficie ideale è il cemento all’aperto" ha annunciato. C'è un aspetto su cui Arnaldi imita tanto Novak Djokovic: "Ci tengo molto al mio fisico.

Se tornerà la Russia, ci faremo trovare pronti anche con loro". Poi il giocatore italiano ha svelato la sua programmazione per il 2024: "Inizierò con l'Atp 250 di Brisbane (ci sarà Rafael Nadal). A seguire Adelaide e gli Australian Open.

Un successo che ha consentito a Jannik Sinner di chiudere i conti successivamente. Il 22enne di Sanremo ha raccontato nuovamente quei momenti vissuti in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : "Effettivamente ho giocato uno dei peggiori set di tutta la stagione (ridendo) ma sono rimasto lì, senza farmi prendere dall’ansia, giocando punto dopo punto.

Matteo Arnaldi è stato uno dei protagonisti sia nella fase a gironi di settembre che nelle finali di Malaga della vittoria dell'Italia in Coppa Davis. Il tennista italiano ha dato un contributo importante a tutto il gruppo, vincendo l'importantissima prima partita nell'atto conclusivo contro l'australiano Popyrin.

