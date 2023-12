Rick Macci si sbilancia: "Rafael Nadal non è più in grado di vincere uno Slam"

© Cameron Spencer/Getty Images

“Auguro a Rafa tutto il meglio, ma non è esattamente al livello di un tempo, quindi non credo che sia in grado di vincere un Grande Slam", ha dichiarato Rick Macci in una recente intervista a Tennis Infinity.

L’ex allenatore delle sorelle Williams e di Maria Sharapova, è apparso abbastanza sicuro sul futuro del fuoriclasse spagnolo. L’età che avanza inesorabile, unita ad una forma fisica che non è più così spiccata rendono il 22 volte campione slam, vulnerabile ai suoi avversari, secondo l’americano: "Per quanto riguarda il ritorno di Rafael Nadal, quando si invecchia si perde un po' di mobilità e i giocatori non hanno paura quando sanno che sei vulnerabile.

Non c'è molta differenza tra chi sta in alto e chi sta in basso, e quando sanno di avere una possibilità è tutta un'altra cosa, anche sulla terra battuta. Mentre prima contro Rafa, che ha un record di 112-3 al Roland Garros.

La partita era già finita prima ancora di iniziare. Sapevi che probabilmente non l'avresti battuto”, ha concluso.

Si avvicina il ritorno in campo del maiorchino: pronto già per gli Australian Open?

Qualche settimana fa in occasione di un evento promozionale della Clínica Tenis Teknon Rafael Nadal ha confermato che la sua carriera non si fermerà alla sua ultima apparizione agli Australian Open, lo scorso gennaio.

Il fuoriclasse spagnolo precipitato addirittura fino alla 664esima posizione del ranking Atp, ha vissuto una stagione lontana dal circuito a causa di un infortunio accusato nel primo slam dell’anno, contro Meckenzie McDonald.

Poi l’operazione per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro e una lunga riabilitazione che sembra essere alle battute finali. Il 22 volte campione slam ha dichiarato alla stampa che tornerà in campo il prima possibile.

Craig Tiley, direttore degli AO non ha dubbi: “Ho la certezza che Rafa sarà qui, perché non vorrà perdere l'occasione di ripetere quello che ha fatto in Australia due anni fa” ha assicurato.