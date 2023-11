Tiger Woods non dimentica Rafa Nadal: le splendide parole sul fuoriclasse spagnolo

© Clive Brunskill/Getty Images

Qualche settimana fa in occasione di un evento promozionale della Clínica Tenis Teknon Rafael Nadal ha confermato che la sua carriera non si fermerà alla sua ultima apparizione agli Australian Open, lo scorso gennaio.

Il fuoriclasse spagnolo precipitato addirittura fino alla 664esima posizione del ranking Atp, ha vissuto una stagione lontana dal circuito a causa di un infortunio accusato nel primo slam dell’anno, contro Meckenzie McDonald.

Poi l’operazione per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro e una lunga riabilitazione che sembra essere alle battute finali. Il 22 volte campione slam ha dichiarato alla stampa che tornerà in campo il prima possibile.

Craig Tiley, direttore degli AO non ha dubbi: “Ho la certezza che Rafa sarà qui, perché non vorrà perdere l'occasione di ripetere quello che ha fatto in Australia due anni fa” ha assicurato.

Woods ricorda le imprese di Rafa Nadal

In attesa di avere notizie ufficiali sul rientro a gennaio, Tiger Woods, ha speso bellissime parole per l’ex numero uno spagnolo: “Penso che quello che ha fatto Rafa sia straordinario.

Ha vinto gli Australian Open con un piede infortunato. È un uomo molto forte e competitivo. Sa che il tempo passa. Tutti gli atleti devono fare i conti con questo. Anche se in alcuni sport accade più rapidamente che in altri, purtroppo si finisce per invecchiare.

Non voglio vederlo andare via. Dovremmo tutti divertirci a vederlo gareggiare e a vederlo giocare, a vedere ciò che ha portato al gioco, ciò che ha portato a tutti noi, a vedere la passione con cui gioca e perché gioca", ha dichiarato ai microfoni di Eurosport Uk.