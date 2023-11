Filippo Volandri: "Vinto nonostante le difficoltà. È il successo di tutti"

© Fran Santiago/Getty Images

È stato talvolta nella bufera mediatica delle critiche, è stato spesso criticato per le sue scelte ma alla fine ha avuto ragione lui. Chi vince comunque ha sempre ragione. L'Italia ha vinto la sua seconda Coppa Davis della storia, un successo targato tante voci e con capitano l'ex tennista Filippo Volandri.

Questi ha creato un gruppo magnifico, ha preso scelte che potevano portare a qualche critica (vedi Fognini) ma alla fine ha conquistato un successo straordinario. L'Italia sogna ed è ora nuovamente protagonista nel mondo del tennis.

Ed anche Filippo Volandri ha i suoi meriti. L'abbraccio con la moglie e la figlia a fine match, un coach che è apparso molto emozionato e ha parlato poi nella più classifica delle conferenze stampa post partita: "Bisogna dire che Jannik ci ha dato davvero un sacco di cose e meglio non c'è neanche tutto il tempo per spiegare quanto ci ha dato.

Ma tutti i ragazzi che sono qui e anche chi non è qui in questo momento ha dato molto. Ecco perché ci siamo riusciti, questo è il perché abbiamo vinto questo trofeo. Abbiamo avuto dei problemi, ci sono state delle emergenze e grosse difficoltà ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

Un Volandri raggiante per la vittoria e un Jannik Sinner sempre protagonista. In conferenza ha parlato anche l'altro vincitore di giornata, il tennista Matteo Arnaldi che ha concluso il suo 2023 in maniera straordinaria. Matteo ha commentato il successo e ha analizzato: "Sicuramente c'era rande pressione.

Per me era la prima volta in Coppa Davis e la prima volta che giocavo per la squadra. Non riesco a spiegare ciò che sto provando, quando sono sceso in campo ero nervoso ma penso che dopo aver vinto il primo set ho avuto maggiore pressione e si è visto.

Non ho giocato il mio miglior tennis ma alla fine sono i risultati la cosa che conta di più. Ho giocato bene nei momenti importanti ed è stato importante per la squadra. Sono felice di aver vinto e aiutato la squadra", ha concluso il tennista.