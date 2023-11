Matteo Arnaldi non trattiene le lacrime: "Vittoria importante ed emozionante"

© Clive Brunskill/Getty Images

Matteo Arnaldi ha dovuto soffrire e lottare fino all’ultimo 15 per portare l’Italia in vantaggio e regalare il match point a Jannik Sinner per il secondo storico trionfo degli azzurri in Coppa Davis. Il tennista di Sanremo è sceso in campo con il peso della sconfitta subita nella sfida con l’Olanda ai quarti contro Botic van de Zandschulp sprecando tre match point.

L’azzurro ha saputo patire e attendere il suo momento, perché Alexei Popyrin ha disputato un secondo set impeccabile e si è procurato tante occasioni per mettere la testa avanti anche nel terzo. Arnaldi ha cancellato ben otto palle break nel parziale decisivo prima di mettere a segno il colpo del ko sul 5-4.

Il passante che gli ha regalato la vittoria è di quelli difficili da dimenticare. Arnaldi si è lasciato andare al termine del match e non ha trattenuto le lacrime di gioia.

Matteo Arnaldi in lacrime al termine del match con Popyrin

“Come ho fatto a vincere questa partita? Non lo so, davvero.

Stavo giocando piuttosto male nel secondo. Forse ho giocato uno dei peggiori set della mia stagione. Per me, però, era importante giocare ogni punto e restare lì per provare a fare qualcosa. Alla fine tutto ha funzionato.

Mi dispiace per Alexei, meritava di vincere e stava giocando meglio di me" , ha ammesso Arnaldi in conferenza stampa. "Ma, a volte, la Coppa Davis è così. La mia squadra mi ha supportato molto e penso che questo mi abbia aiutato.

Questa partita è stata importante ed emozionante per diversi motivi. Si tratta del primo anno in cui gioco per il mio Paese e sento una responsabilità in più. Un mese fa, inoltre, ho perso una persona importante. Mi ha dato la forza di non mollare, volevo vincere anche per questo motivo" .