Coppa Davis - Hewitt elogia Novak Djokovic e Jannik Sinner: "Hanno tanta qualità"

Back to back. Sarà ancora l’Australia una delle due contendenti impegnate nella finale di Coppa Davis. Dopo aver perso nel 2022 l’ultimo atto contro il Canada, alla nazionale di Hewitt sono bastati i due singolari per battere la sorpresa Finlandia e qualificarsi per l’ultimo atto della competizione, dove affronterà la vincente tra Italia e Serbia.

In conferenza stampa il team australiano ha espresso la soddisfazione per aver quantomeno eguagliato il risultato dell’anno scorso.

Le parole dei protagonisti australiani

Il numero due Alexei Popyrin ha battuto in due set Virtanen.

“Penso che ottenere, come ho detto, la mia prima vittoria in un live rubber sia qualcosa di speciale e che non dimenticherò mai. Non importa in quale formato si giochi, si gioca per il proprio Paese. In fin dei conti, il sogno di tutti è quello di giocare per il proprio Paese e di rappresentarlo.

Sono nato e cresciuto lì. Tutti i miei primi allenatori erano australiani. Ho ammirato Lleyton e tutte le vecchie leggende australiane. È stato il momento più importante della mia carriera, qualcosa che non dimenticherò mai” ha dichiarato il tennista australiano.

A Popyrin ha fatto eco l’altro protagonista, Alex De Minaur: “Amo ognuno di questi ragazzi e non vorrei essere qui con nessun altro. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi e del loro impegno. A prescindere da chi affronteremo domenica, sarà un'impresa maledettamente ardua, ma ancora una volta andremo in campo e daremo il massimo”.

È intervenuto poi anche il Capitano Hewitt, che ha dichiarato: “Come ho detto in campo, nessun incontro di Coppa Davis è facile, non bisogna dare nulla per scontato e le classifiche vengono buttate fuori dalla finestra.

Sapevamo che sarebbero stati avversari difficili. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Alexei oggi si è fatto valere quando ne aveva bisogno. È stata una giornata importante per lui, un risultato importante. Sono molto orgoglioso di lui.

Ha lavorato molto duramente. Ha avuto la sua opportunità e l'ha colta al volo”. L’ex numero uno del mondo ha poi ricordato le finali disputate da giocatore. “Le quattro finali da giocatore sono state completamente diverse sotto molti aspetti.

La prima è stata ovviamente il mio primo anno di tournée. L'anno successivo ero il giocatore numero 1 della nostra squadra e ho disputato una finale in Spagna, a Barcellona, in condizioni durissime. Per me, probabilmente la più speciale è stata la vittoria del 2003 in Australia.

È stata un'impresa alla Rod Laver Arena e giocare contro giocatori di qualità nella Spagna di allora” ha raccontato il due volte campione slam, che sulla finale persa lo scorso anno ha aggiunto: “Non credo che abbiamo bisogno di ulteriori motivazioni, ad essere onesti.

Siamo in viaggio da qualche anno come gruppo affiatato e loro sanno dove sono ora e vogliono essere in questa posizione. Certo, si può cercare di motivarli in modi diversi, ma tutti i ragazzi saranno pronti a scendere in campo, indipendentemente da chi scenderà in campo” Sui possibili avversari in finale.

“Sarà difficile. Sappiamo che Novak e Jannik sono giocatori di qualità. Non importa se giocano in singolo o in doppio. Lo abbiamo visto ieri con Jannik che ha aiutato l'Italia a passare il turno. Quindi non mi sorprende.

Se i migliori giocatori di singolare al mondo, giocassero in doppio settimana dopo settimana in tutti i major, vincerebbero molto. Quindi è più importante con chi si accoppiano. Questo è un fattore determinante.

Entrambe le squadre hanno delle opzioni. Io però ho piena fiducia nei miei ragazzi. Sanno cosa fare in un campo di doppio. Sono molto fiducioso nel metterli in campo contro chiunque” ha concluso Hewitt.