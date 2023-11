Kecmanovic: "Musetti, Arnaldi o Sonego? Tre fantastici tennisti. Non sarà facile"

Italia in semifinale, è una Coppa Davis storica: non accadeva dal 1998 23 ore fa

Novak Djokovic è una furia in conferenza stampa: "Devono imparare il rispetto" 22 ore fa

Alexander Zverev si scusa con Daniil Medvedev: "Non dovevo..." 21 ore fa

Sinner e Sonego in coro: "Siamo una squadra completa", poi che elogi a Jannik

Coppa Davis - Novak Djokovic trascina la Serbia: sfiderà l'Italia in semifinale

Berrettini: "So chi sono e ciò che ho ottenuto. L'obiettivo è tornare in Australia"

Italia in semifinale, è una Coppa Davis storica: non accadeva dal 1998

Sonego esalta Jannik Sinner: "Non è una prima donna, siamo una gran squadra"

Alexander Zverev si scusa con Daniil Medvedev: "Non dovevo..."

Novak Djokovic è una furia in conferenza stampa: "Devono imparare il rispetto"

Grande attesa per la terza partita nel giro di pochi giorni tra Djokovic e Jannik Sinner .

"Sono tre fantastici tennisti. Giocano molto bene e lo hanno dimostrato nelle ultime partite. Non sarà facile" . La semifinale tra l'Italia e la Serbia inizierà alle ore 12:00 e sarà trasmessa in diretta sulla Rai e su Sky Sport Tennis.

Novak Djokovic ha successivamente chiuso i conti superando in due set un'ottima versione di Cameron Norrie . La Serbia affronterà in semifinale l'Italia e, se Viktor Troicki dovesse confermare le sue scelte, Kecmanovic potrebbe affrontare uno tra Lorenzo Musetti , Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego .

Quest'anno credo di aver perso almeno sei o sette match del genere con il tie-breal del set decisivo. Quindi sono grato della mia prestazione e di aver vinto" , ha raccontato il serbo in conferenza stampa prima di analizzare nello specifico l'incontro con Draper.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD