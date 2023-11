Sonego esalta Jannik Sinner: "Non è una prima donna, siamo una gran squadra"

Sinner e Sonego in coro: "Siamo una squadra completa", poi che elogi a Jannik 23 ore fa

Poi è ovvio che - con quello che ha dimostrato a Torino - ci sia maggiore attenzione su di lui. Ma Jannik è il primo a voler il bene del gruppo. È tutto fuorché una prima donna". Infine anche su Matteo Berrettini: "È bello che sia venuto, ognuno di noi porta qualcosa di speciale alla squadra e anche per lui è lo stesso. È una presenza importante con la sua personalità ed esperienza. Lo aspettiamo presto in campo".

Se conosce la mia musica? Certo che li conosce, tutti ballano con i miei tormentoni, nessuno escluso". È una Sinner mania e Lorenzo ha escluso evidenti distrazioni: "Noi non vinciamo per lui, ma con lui. I tennisti sono abituati a pensare individualmente, la bellezza della Davis è che si diventa squadra.

A me piace parlare anche di quello che va oltre al tennis, lui è un ragazzo umile, allegro e molto disponibile. Le Finals Atp da spettatore? È stato molto carino ad invitarmi, ho fatto il tifo è normale e gli ho portato fortuna perché fin quando ero lì ha sempre vinto.

Sonego ha rilasciato in questi minuti in un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha trattato di tante dichiarazioni: "Ci siamo preparati al doppio di Davis giocando a carte e a PlayStation, li siamo imbattuti mentre a burraco sono io il campione.

Sonego farà parte del doppio mentre ci sono dubbi sulla sua presenza nel singolare, il ballottaggio è caldo con il giovane Matteo Arnaldi. Questi è uscito ko all'esordio, ha sprecato tre match point ma è apparso comunque in ottima condizione fisica.

Una battaglia nel doppio e una vittoria che ha fatto appassionare tutti gli italiani. Lorenzo Sonego è stato il partner ideale per Jannik Sinner e lo ha aiutato nella vittoria contro l'Olanda, gli azzurri hanno raggiunto la semifinale del torneo e ora affronteranno la Serbia di Novak Djokovic.

