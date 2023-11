Filippo Volandri: "Ho minacciato fisicamente Matteo Arnaldi, ci diciamo tutto"

© Fran Santiago/Getty Images

Potrebbero far discutere (o allo stesso tempo riflettere) le parole di Filippo Volandri rilasciate al termine del confronto vinto dall'Italia contro l'Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis. Diversi tifosi, specialmente sui social, hanno criticato le scelte di Matteo Arnaldi nel decisivo tie-break del terzo set, che non è riuscito alla fine a conquistare per portare avanti gli azzurri.

L'eccessivo utilizzo (poco proficuo) della palla corta è stato contestato dai fan e il capitano ne ha parlato proprio in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Io più che minacciare fisicamente Matteo… L’ho minacciato al cambio di campo sul 4-2 del tie-break, noi ci diciamo sempre tutto: gli ho detto che se avesse fatto un altro dropshot gli avrei fatto male.

Gli ho aggiunto come avremmo vinto la partita da fondo campo" ha sottolineato. Poi ha comunque spezzato una lancia verso la generosa prestazione del ragazzo di Sanremo: "Lui ha dato il 2000% contro un avversario favorito su questa superficie, abbiamo cercato gli scambi lunghi e ce la siamo giocata giocato punto a punto.

Non possiamo recriminare nulla".

Volandri esalta Sinner

L'ex tennista ha anche esaltato Jannik Sinner, determinante per la qualificazione alle semifinali: "Si è adattato subito alle condizioni, ha portato l’avversario all’estremo e Griekspoor non ha tenuto.

In doppio li ha impallinati, ci ha dato tantissimo in risposta e al servizio. Con Sonego ha anche giocato dei doppi, sapevamo che Lorenzo al servizio ci dà tanto e ha quell’entusiasmo che è importantissimo.

Adesso un’ora di festeggiamenti e poi si pensa alla semifinale. Abbiamo provato i doppi per 45 minuti e tutti potevano giocare con tutti" ha inoltre specificato. Sempre sull'altoatesino ha concluso: "Questa superficie è simile a Parigi-Bercy, che non è la preferita di Sinner, ma lui è stato bravo a portare l’avversario al limite".