Volandri esalta tutti: "Grande disponibilità, Sinner è stato grande. Berrettini..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Grandissima prova dell'Italia che vince in rimonta e batte 2-1 l'Olanda conquistando l'accesso alle semifinali di Coppa Davis, in questa fase finale che si sta tenendo a Malaga. Dopo la sconfitta di Arnaldi al primo match (soprattutto nel modo in cui è arrivata) in tanti davano gli azzurri per spacciati ma alla fine trascinati da un grande Jannik Sinner la squadra capitanata da Filippo Volandri è riuscita a risalire la china.

Erano già pronti ad attaccarlo per le sue scelte, in primis stavano arrivando i primi commenti riguardo la decisione di lanciare Arnaldi e la decisione di mandare Sonego in coppia con Sinner ma alla fine ha avuto ragione lui.

I due amici sembravano trovarsi alla grande oggi e quindi gran merito va anche al nostro capitano. Un Volandri apparso raggiante nel post gara e l'ex tennista ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Supertennis.

Tanti i temi trattati e tanti elogi per il nostro numero uno, l'attuale Numero quattro al mondo Jannik Sinner. Ecco le sue parole nello specifico: "La disponibilità di Jannik in singolare e al doppio, Sonego è stato disponibile a giocare nonostante qualche problema.

Tutti hanno dato qualcosa e ci aiutano. Sinner è rientrato ora dalle Finals Atp e ha giocato nonostante conosceva a malapena in campo. Prestazione della coppia in doppio? Ieri abbiamo provato, e non è facile, tutti e quattro giocatori potrebbero giocare in coppia e alla fine siamo andati sull'esperienza e questa scelta si è rivelata quella giusta".

Poi sui prossimi avversari: "Gran Bretagna o Serbia? La Gran Bretagna ha un doppio forte, la Serbia ha Djokovic e ora si riparte da zero. Jannik ha ricevuto un applauso al suo arrivo, ma ora si riparte con un nuovo obiettivo.

Voto? Gli do 200, non posso chiedere di meglio, anche Matteo che ha offerto la sua disponibilità a essere qui e sono entusiasta di avere questo gruppo". E ora testa al prossimo match contro due squadre che in ogni caso sono temibilissime: da una parte Novak Djokovic è un vero incubo ed è l'unico con il quale Sinner partirebbe sfavorito in questo torneo mentre dall'altra la Gran Bretagna, ostica in entrambi i singolari e con il doppio composto da Ram e Salisbury, due grandi campioni nel settore.