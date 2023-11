Matteo Arnaldi dopo il ko: "Non ho molti rimpianti, ho dato il massimo"

© Fran Santiago/Getty Images

Tanti rimpianti in casa Italia per questi Quarti di finale contro l'Olanda. Jannik Sinner ha battuto nettamente il suo avversario Griekspoor, ma ci sono grossi rimpianti per i tre match point sprecato da Matteo Arnaldi, soprattutto per quel che riguarda quello sprecata con una palla corta diventata maledetta.

Arnaldi ha perso nel tiebreak decisivo contro Van de Zandschulp, rovinando un match dove ha lottato fino alla fine dimostrando di essere competitivo a ottimi livelli. Ora deciderà il doppio dove l'Italia partirà però sfavorita.

Matteo ha parlato nella conferenza stampa post match analizzando cosa non ha funzionato nell'incontro. Ecco le sue parole nello specifico: "Non ho molti rimpianti, credo di aver giocato abbastanza bene e forse ho qualche rimpianto su qualche risposta e nel tiebreak decisivo.

Penso comunque sia stata una buona partita, non giocavo da Vienna e quindi sono contento della mia prestazione. Parliamoci chiaro in caso di vittoria tutti avrebbero parlato di una buona prestazione. Quindi penso di essere felice di come è andata, sono triste per la squadra ma ora dobbiamo lottare.

Decisiva? Si, credo che questa sconfitta è decisiva, potevamo chiudere 2 a 0 ed è sicuramente meglio che andare al doppio. Questi campi sono molto veloci ed ora vediamo come andrà. Ho dato il massimo e ora testa al match decisivo".

Infine su quando ha scoperto di essere stato scelto da Volandri: "Lo abbiamo saputo a cena ieri e ne abbiamo parlato. C'è stata una riunione tutti insieme ed abbiamo avuto questo. Ero felice di questa notizia, è stata la mia prima finale di Coppa Davis, sta succedendo tutto molto velocemente.

Sono contento della mia prestazione ma sono deluso dal risultato. Sono deluso per la squadra anche se - se dobbiamo parlare solo di tennis - mi reputo abbastanza contento. L'Italia ora si trova dinanzi una situazione scomoda e sarà durissima ottenere il pass per le semifinali di questa competizione. Sinner ha dominato il suo match ma ora testa al doppio.