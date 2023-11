Coppa Davis - Norrie presenta la sfida con Novak Djokovic: "Un grande privilegio"

© Clive Brunskill/Getty Images for ITF

Una montagna da scalare di nome Novak Djokovic. Sarà un quarto di finale proibitivo per la Gran Bretagna di coach Leon Smith, che alle Finals di Coppa Davis di Malaga sarà impegnata contro la nazionale del numero uno del mondo.

Orfano degli infortunati Daniel Evans e Andy Murray, il team britannico è composto da Joe Salisbury, Liam Broady, Cameron Norrie, Jack Draper, Neal Skupski. In conferenza stampa i ragazzi della nazionale inglese hanno presentato la difficile sfida contro il fresco vincitore delle Atp Finals di Torino.

Le dichiarazioni dei giocatori britannici

Draper ha commentato così la campagna alle Finals del 24 volte campione slam: “L'ho visto giocare alle Finals. Ha giocato ad un livello incredibile. Credo che anche la maggior parte dei giocatori contro cui ha giocato siano stati straordinari, ovviamente tra i primi 8 al mondo.

Sì, è ovviamente un giocatore straordinario, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Sarà sicuramente una sfida difficile questa settimana. Ma credo che tutta la squadra sia pronta ad affrontare la Serbia e siamo pronti a dare il massimo”.

Sulle assenze di Murray e Evans, Capitan Smith ha dichiarato: “L'infortunio di Dan è avvenuto qualche settimana fa, quindi abbiamo avuto il tempo di superarlo. È stato un duro colpo. È stato con noi in Colombia all'inizio dell'anno e ovviamente ha avuto un ruolo fondamentale in quello che è successo a Manchester, sia in singolo che in doppio.

Quello di Andy è stato molto più recente e, ovviamente, è addolorato. Detto questo, come ho detto ai ragazzi l'altra sera, credo che la formazione attuale sia comunque una grande squadra”. Cameron Norrie, tennista più rappresentativo della nazionale britannica, ha poi speso alcune parole sul match contro l’avversario più temibile e in forma di tutti.

“Sarà una partita difficile, ma andrò in campo, lotterò per ogni punto, mi godrò l'atmosfera. Sarà un palcoscenico fantastico. È la prima volta che gioco qui a Malaga, quindi sono emozionato” ha dichiarato il numero 18 del mondo, che su Djokovic ha poi aggiunto: “Quando il pubblico è contro di lui, credo che gli piaccia molto.

Voglio dire, ha giocato un match davvero solido e quel giorno era troppo bravo per me. Sì, ho intenzione di essere me stesso, di dare il massimo e di affrontarlo. Come ho detto, è un grande privilegio giocare contro di lui, competere contro di lui, soprattutto in Coppa Davis”.

Norrie ha infine concluso: “Credo che renda il campo molto piccolo. Credo che questa sia la sua arma principale. Il suo servizio poi è piuttosto sottovalutato. Alle Tour Finals ho visto come colpiva i punti contro Sinner.

Il primo set e mezzo è stato di un altro livello. Dovrò essere sempre pronto a giocare un'altra palla. La palla torna sempre indietro. Probabilmente dovrò correre molto più del solito, ma sono pronto a questa grande sfida”.