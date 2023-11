Lorenzo Sonego rivela il segreto dell'Italia in Coppa Davis

© Angel Martinez/Getty Images for ITF

L’ultimo sforzo per coronare un sogno chiamato Coppa Davis. È tempo di esordio per l’Italia alle Finals di Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 22 al 26 novembre. La nazionale guidata da Filippo Volandri scenderà in campo giovedì contro l’Olanda per guadagnarsi un posto in semifinale, dove ad attenderla ci sarà la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna.

Squadra azzurra che, nonostante l’assenza di Matteo Berrettini, rimane tra le favorite per la conquista del titolo, chiamata a riportare la Coppa in Italia dopo lo storico primo e unico trionfo del 1976. Ai microfoni di SuperTennis Lorenzo Sonego, uno dei protagonisti della qualificazione italiana alla fase finale della competizione, ha parlato dei punti di forza della nazionale azzurra, ricordando anche il suo esordio in Coppa Davis.

Le parole di Lorenzo Sonego

Il tennista torinese conta 10 apparizioni con la maglia azzurra, con un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte. Il suo esordio arrivò proprio nella sua città contro l’americano Opelka.

“Ricordo ancora bene il mio esordio in Coppa Davis, in casa, a Torino, nella mia città. È stata una partita bellissima contro gli Stati Uniti, molto sofferta. Ero molto in tensione perché ci tenevo tantissimo, ma sono riuscito bene a gestire bene la pressione e ad essere soddisfatto a fine partita” ha raccontato Sonego.

L’arma in più del team Italia. “La nostra arma in più è sicuramente l’unione del gruppo e il legame di amicizia tra noi giocatori. Quando giochiamo, da fuori arriva tanta energia dagli altri.

E questo fa la differenza" ha spiegato l’attuale numero 47 del ranking Atp. Il finale di stagione è stato davvero impegnativo per tanti protagonisti del circuito. “L’ultima parte di stagione è stata durissima, tra la Cina e il ritorno sulle superfici europee.

Ho avuto questa settimana per recuperare le energie e farmi trovare pronto per questa Coppa Davis” ha dichiarato Sonego, che infine, sulla canzone scelta per questa Coppa Davis dal gruppo, ha scherzato: “Dobbiamo ancora sceglierla”.