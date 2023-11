Lehecka: "Novak Djokovic sta facendo qualcosa di incredibile, è un vero eroe"

© Angel Martinez/Getty Images

Siamo giunti alla fase finale della stagione, il calendario Atp è terminato e ora siamo alle Finali di Coppa Davis di Malaga dove in queste ore si stanno disputando i Quarti di finale. Non c'è solo l'Italia o la Serbia di Novak Djokovic, ma ci sono tante nuove realtà interessanti.

Abbiamo visto il miracolo Finlandia con una nazione giovanissima in ambito tennistico che ha raggiunto le semifinali della competizione (prima volta nella storia). Un'altra squadra molto giovane e sul quale ci sono grandi aspettative è la Repubblica Ceca e uno dei suoi più grandi talenti è Jiri Lehecka, ventiduenne e tra i tennisti più talentuosi nel circuito.

Il tennista recentemente ha fatto il suo ingresso in Top 30 Atp ed ha parlato ai microfoni di Punto de Break per quello che riguarda il suo 2023. Jiri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per me è stata una stagione fantastica, ho fatto grandi progressi negli Slam e ho sfruttato le opportunità nei tornei dove potevo.

È stato il mio primo anno nel circuito Atp, ho fatto grandi sfide contro i top e credo di aver gestito bene tutta questa situazione. Sapevo non sarebbe stato facile ma credo sia andata bene. Sono rimasto in Top 40 e sono entrato anche in Top 30, per me sono grandi risultati e spero di continuare su questa scia anche nella prossima stagione.

La sfida più grande? Non ne ho vista una in particolare ma l'ambientamento e il passaggio dai Challenger al Circuito Atp non è per niente semplice. Io e la mia squadra fissiamo obiettivi a breve termine, una volta raggiunti parliamo d'altro.

Bisogna avere una visione di insieme nel corso dell'anno, tenere conto del futuro ma anche vedere i passi a breve termine come quelli principali". Proprio riguardo a questi obiettivi a breve termine Lehecka ha spiegato: "Ora la testa è alla Coppa Davis, voglio fare del mio meglio qui a Malaga e dopo il mio obiettivo sarà fare una grande preseason per preparare al meglio la prossima stagione.

Di solito tengo a fare cinque o sei ore di campo e poi lavoro in palestra, voglio migliorare tutte le sfaccettature possibili del mio gioco e lavorare a breve termine". Lehecka ha parlato del suo sogno in questo sport e senza dubbi ha chiarito: "Il mio più grande sogno è vincere un torneo del Grande Slam.

Essere il numero uno è un altro sogno, ma lo Slam è una cosa che nessuno potrà mai toglierti per tutta la storia. Penso che la mia carriera sia sulla buona strada per raggiungere poi questi traguardi". Lehecka ha parlato poi dei Big Three e di Novak Djokovic: "È il migliore, i suoi 36 anni sono i nuovi 26.

Ci insegna che se fai le cose bene puoi essere il migliore al mondo, anche alla sua età. I suoi risultati sono straordinari e sia per me che per gli altri tennisti è una sorta di eroe. Idoli? Non ne ho molti, ma da quando ero bambino il mio idolo tennistico è Roger Federer".