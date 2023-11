Coppa Davis - Rivincita con Novak Djokovic in semifinale? Il parere di Jannik Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

Domani inizierà il tanto atteso percorso dell’Italia in Coppa Davis. Ad attenderla ai quarti di finale ci sarà l’Olanda, formazione molto ostica che può contare su due singolaristi di tutto rispetto, ovvero Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp.

La formazione capitanata da Filippo Volandri ha nel suo tennista più rappresentativo Jannik Sinner, fresco finalista alle Atp Finals. L’azzurro, atterrato a Malaga qualche giorno fa, è già proiettato all’impegno con la sua nazionale, che potrebbe giocarsi uno storico secondo titolo in questa competizione: “Qua c'è un’altra settimana, abbiamo un altro obiettivo, ovviamente a fine stagione siamo tutti un po’ stanchi, è normale, ma per questo è importante la squadra, proviamo a darci tante energie da mettere in campo, e siamo qui per fare bene, vediamo come va", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Il team è assolutamente competitivo per raggiungere il risultato che si è prefissato: “Abbiamo una squadra ottima, purtroppo non c’è Berrettini perché si è fatto male, ha avuto una stagione difficile, però abbiamo una squadra veramente forte.

Sappiamo di essere tra i favoriti e questo non lo mettiamo in dubbio", ha detto con sicurezza.

"Non dobbiamo dare nulla per scontato", dichiara Sinner

Pensare già ad un ipotetico incrocio con la Serbia in semifinale sarebbe un errore gravissimo da non commettere.

La nazionale orange merita rispetto: “Noi non dobbiamo dare nulla per scontato, i loro due singolaristi sono molto forti nell’indoor, hanno un doppio ottimo e dobbiamo stare attenti a tutti i punti che giochiamo.

Speriamo ci sia un po' di tifo perché ci servirà", ha detto richiamando ancora una volta il caloroso tifo dei tifosi italiani. Infine su una possibile rivincita contro Novak Djokovic già questa settimana, l’altoatesino ha risposto così: “Siamo ancora lontani da questa sfida, c’è un giorno molto importante per noi che è giovedì, dobbiamo stare sul pezzo, per ora sono molto focalizzato su giovedì poi vediamo come andrà", ha concluso.