Il commento di Alexander Zverev sulla collaborazione tra Boris Becker e Holger Rune

Conosce a fondo questo sport e sa cosa significa essere al vertice o come arrivarci. Questo può aiutare molto Holger Rune. Dal punto di vista sportivo, Boris è semplicemente uno dei più grandi esperti” .

Il tedesco, che è tornato a disputare le Finals dopo l’infortunio alla caviglia, ha parlato proprio del sodalizio Becker-Rune in una recente intervista rilasciata a Sky Sports Germany. “Boris è un esperto di tennis.

Il nome di Becker è stato più volte accostato a quello del suo connazionale Alexander Zverev , ma i due non hanno mai preso una scelta definitiva.

Rune ha infatti staccato il pass per le ATP Finals raggiungendo prima le semifinali a Basilea e poi i quarti al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Al debutto assoluto nel Torneo dei Maestri, Rune non ha superato il Gruppo Verde a causa delle due sconfitte subite contro Novak Djokovic e Jannik Sinner .

In una delle fasi più complicate della sua giovane carriera, il danese ha deciso di affidarsi all’esperienza dell’ex numero uno del mondo e i risultati - sia dal punto di vista tattico che tecnico - hanno subito sortito gli effetti desiderati.

Lo ribadisco: ciò che mi interessa più di lui è il suo cuore. Gioca a tennis con passione. Dà tutto per questo sport ed è un ottimo presupposto” . Sono state queste le parole pronunciate da Boris Becker dopo aver ufficializzato l’inizio della sua collaborazione sportiva con Holger Rune .

“Sta vivendo un momento di difficoltà ma è aperto ai cambiamenti e questo rende il mio lavoro molto divertente. Il timing nella vita conta e questo è il momento giusto per questa sfida. Ora inizia il lavoro vero, è tutto nuovo e fresco.

