Da Musetti ad Arnaldi: le parole degli azzurri alla vigilia della sfida con l'Olanda

© Angel Martinez/Getty Images

Manca sempre meno alla sfida tra Italia e Olanda, valida per l'accesso alle semifinali di Coppa Davis. Capitan Filippo Volandri ha deciso di affidarsi a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

Non sarà facile per Volandri individuare il singolarista da schierare nel primo match di giornata: il ballottaggio riguarda Musetti, Arnaldi e Sonego. L'ex numero 25 del mondo, però, vuole innanzitutto tenere alta la concentrazione.

"Come ha detto Sinner: sappiamo di essere una squadra forte. Tutti i giocatori a disposizione sono davvero bravi, ma sappiamo che in Coppa Davis la classifica non conta e lo abbiamo provato sulla nostra pelle. Ora abbiamo più esperienza sotto questo punto di vista e cercheremo di preparare nei dettagli ogni singola partita.

Proveremo a farci trovare pronti e daremo il 100% . Questa è la cosa più importante” , ha detto Volandri in conferenza stampa.

Le parole di Musetti e Arnaldi alla viglia della sfida con l'Olanda

Musetti non ha vissuto un esaltante finale di stagione, ma a Malaga crede di poter offrire il proprio contributo alla causa azzurra.

"È stata una stagione positiva sia sulla terra battuta che sull’erba. Ovviamente non è finita come volevo, ma penso faccia tutto parte della mia crescita. Sono cambiate tante cose e ho vissuto tante prime volte.

Quella contro Novak Djokovic( Monte-Carlo, ndr) è stata sicuramente la migliore vittoria della mia carriera finora. È qualcosa che sognavo da bambino e ho raggiunto l’obiettivo. Ora mi sento pronto per la Coppa Davis.

Sono felice di terminare la stagione qui a Malaga” . Impossibile non pensare ad Arnaldi, capace di mostrare il suo talento anche nel circuito maggiore nel 2024. "Per me è fantastico essere qui. Gioco per la prima volta le Davis Cup Finals qui a Malaga.

Godermi il tempo, stare con la squadra, allenarmi con loro: credo sia speciale finire al meglio la mia stagione. Mi sto godendo questo momento cercando di imparare da tutti i miei compagni, perché è la prima volta che faccio parte della squadra escludendo l’esperienza a Bologna” , ha spiegato il tennista di Sanremo.