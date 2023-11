Marcell Jacobs dedica un meraviglioso messaggio a Jannik Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner ha creato qualcosa di speciale a Torino. Dagli spettatori che hanno gremito il Campo Centrale del Pala Alpitour alle persone che hanno seguito le sue gesta in televisione: l’azzurro ha avuto il merito di far sognare un intero Paese.

L’italia si è stretta attorno a lui in questa sua straordinaria cavalcata alle Nitto Atp Finals, fino alla finale, che purtroppo non gli ha sorriso ed ha visto vincere per la settima volta Novak Djokovic. Tanti si sono espressi sullo splendido movimento che mai si era innescato prima d’ora nel nostro paese.

Dagli addetti ai lavori a tutti i suoi grandi fan fino ad arrivare ai semplici tifosi occasionali: tutti hanno seguito con grande interesse il suo cammino nel Torneo Dei Maestri. Un entusiasmo per certi versi molto simile a quello di due anni fa, alle Olimpiadi di Tokyo, quando Marcell Jacobs vinse l'oro olimpico nei 100 metri .

Il velocista azzurro, investito anche lui da un’improvvisa popolarità dopo il successo, si è rivisto molto in Sinner.

"Mi sono sentito come te, investito di una popolarità di cui non ero abituato"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha dedicato questo splendido messaggio al tennista altoatesino: “Caro Jannik, sei un grande.

(...) Sei il primo italiano ad aver disputato la finale delle ATP Finals e sei giovanissimo, hai davanti a te un percorso lungo e costellato di vittorie. Mi sono sentito anch’io, come te, investito all’improvviso da una popolarità a cui non ero abituato.

Non ti far distrarre, non credere alle luci della ribalta e soprattutto dei social. Ma vedo che anche tu sei centrato su te stesso, sulla tua anima, sulla tua volontà. Sulla squadra e la famiglia che sono al tuo fianco.

Se posso darti un consiglio, di cui probabilmente non hai bisogno, non perdere mai di vista i valori, l’autenticità delle relazioni umane, dell’amicizia. Il sostegno di chi ti vuole bene e di chi vede in te un modello.

(...) Non ci sono limiti a quello che puoi fare. Cercheremo di tenere alta la bandiera italiana ovunque, anche ai Giochi di Parigi. E non molleremo mai", ha concluso.