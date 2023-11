Goran Ivanisevic sul ritorno di Rafa Nadal: "E' la migliore notizia per il tennis"

© Ryan Pierse/Getty Images

Qualche giorno fa in occasione di un evento promozionale della Clínica Tenis Teknon Rafael Nadal ha confermato che che la sua carriera non si fermerà alla sua ultima apparizione agli Australian Open, datata lo scorso gennaio.

Il fuoriclasse spagnolo precipitato addirittura fino alla 664esima posizione del ranking Atp, ha vissuto una stagione lontana dal circuito a causa di un infortunio accusato nel primo slam dell’anno, contro Meckenzie McDonald.

Poi l’operazione per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro e una lunga riabilitazione che sembra essere alle battute finali. “Fino ad ora non sapevo se avrei mai giocato di nuovo a tennis e ora penso che lo farò.

Ciò che è cambiato da qualche settimana fa a oggi è che ora so che giocherò di nuovo a tennis. Prima non lo sapevo, ma ora, onestamente, so che lo farò perché l'evoluzione è positiva.Ultimamente sono stati fatti passi da gigante.

Non sono ancora pronto a dire dove. Quando lo saprò, sarò il primo a dirlo” ha detto Rafa nelle parole raccolte da Eurosport. Nadal ha poi aggiunto: “Non so a che livello potrò tornare, ma non ho mai perso il mio entusiasmo.

Non gioco da un anno e per me il successo personale, che è più potente di quello generale, è mantenere l'illusione di tornare a giocare. So che sarà difficile ritrovare un alto livello di tennis, ma se non avessi l'illusione di essere di nuovo competitivo, non avrei fatto il lavoro che ho fatto in questi mesi e lo sforzo che ci vuole dopo una carriera molto lunga”, ha concluso.

"Se Rafa torna è la miglior notizia del mondo"

Goran Ivanisevic, coach di Novak Djokovic, a margine dell’ultima conferenza stampa tenuta dopo il successo del serbo alle Atp Finals ha parlato anche del 22 volte campione slam: “Se è vero che Rafa tornerà, per me è la migliore notizia del tennis.

Amo Rafa. Sarà interessante, Rafa non è testa di serie. Può giocare contro chiunque al primo turno. Non si vuole vedere Nadal al primo turno che torna in albergo (sorride). È un'ottima cosa per il tennis.

Rafa verrà solo se sarà pronto al 100%. E quando Rafa sarà pronto, credo che abbia ancora qualcosa da dire con il suo braccio sinistro”.