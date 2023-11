Filippo Volandri accoglie Jannik Sinner: "Sapere di averlo con noi è una gioia"

© getty images

Quella appena conclusa è stata una settimana molto intensa e densa di emozioni per Jannik Sinner. L’azzurro ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv per seguire la sua cavalcata alle Atp Finals di Torino.

Il numero uno italiano è caduto ad un passo dal traguardo, in finale contro la leggenda Novak Djokovic, che ha alzato il settimo trofeo dei Maestri e ha vendicato la sconfitta nei gironi. Comunque vada è stato un successo hanno recitato gli addetti ai lavori che hanno elogiato lo straordinario percorso di Jannik tra i migliori otto del mondo.

La sua stagione è stata un lento crescendo ed ha preso una forte impennata nella seconda parte della stagione, dove ha messo in bacheca Toronto, Pechino e Vienna, L’ultimo appuntamento prima delle meritate vacanze è a Malaga con la sua Italia, dove proverà a regalare un altro sogno ai suoi tifosi.

Giovedì 23 novembre ci sarà la sentitissima sfida valevole per i quarti di finale contro l’Olanda. Il capitano Filippo Volandri ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha ripercorso l’ultima settimana del suo top player:

"Aspettavamo Jannik a braccia aperte.

Averlo con noi è una gioia"

“Abbiamo guardato tutti insieme la finale di Jannik in tv. E’ stato molto emozionante. Poi siamo andati alla cena di gala e sul pullman eravamo tutti con il cell per seguire il secondo set.

Anche se non è arrivato il trofeo è un grande passo in avanti per la sua maturazione. E’ cresciuto velocemente. Ho notato grandi miglioramenti sia al servizio che a livello tattico, ma può crescere ancora”.

Sul suo arrivo a Malaga: “Quando è arrivato qui lo abbiamo accolto applaudendolo. Lo aspettavamo a braccia aperte. Sapere di averlo con noi è una gioia e ci dà una bella iniezione di fiducia. Ma siamo una squadra, un gruppo.

Bisogna ragione in questa logica". La restante parte del gruppo è carica: “Lorenzo Musetti è arrivato molto determinato, di buon umore. Sonego e Arnaldi come Bolelli stanno bene. Siamo al completo e alla mattina inizieremo gli allenamenti anche con Jannik.

Matteo Berrettini verrà ad allenarsi insieme a noi. Sarà un po’ uno sparring di lusso e poi è sempre un grande motivatore, lo abbiamo visto anche a Bologna. In futuro sarà un grande Capitano”, ha concluso.