Angelo Binaghi ne è sicuro: "Le Atp Finals rimarranno in Italia oltre il 2025"

Il travolgente successo delle Nitto Atp Finals in Italia non si concluderà nel 2025. E’ stata questa la promessa di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nella conferenza stampa conclusiva del Torneo dei Maestri.

Purtroppo la manifestazione non si è conclusa come tutti avremmo sperato. Novak Djokovic ha fatto valere su Jannik Sinner nell’ultimo atto la sua maggior esperienza in eventi di questo livello. L’azzurro ha trascinato in questa settimana milioni di telespettatori incollati alla tv e sugli spalti per seguire la sua splendida cavalcata, persa solo in finale dopo aver battuto in seguito Stefanos Tsitsipas, Djokovic, Holger Rune e Daniil Medvedev.

Il boss della Ftp ha snocciolato alcuni numeri di quello che a sua detta può essere considerato l’evento sportivo con maggior successo in Italia: “Quest'anno abbiamo assistito a una manifestazione eccellente dal punto del livello tecnico.

Avendo avuto 15 sessioni continue di sold out in questo che è il palazzetto più grande d'Italia, questo è l'evento di maggior successo nella storia dello sport in Italia. L'impatto economico delle Nitto ATP Finals 2023 è anche superiore rispetto a quanto presentato alla vigilia.

Abbiamo registrato 174.402 biglietti venduti, e 124.804 spettatori unici. Il 40,9% degli spettatori arriva dall'estero, da 95 Paesi diversi. I restanti sono italiani: il 34,5% arriva dal Piemonte, il restante 65,5% dalle altre regioni", ha spiegato.

Bianghi vuole tenere le Finals in Italia

Infine si è pronunciato sul possibile prolungamento delle Finals a Torino, oltre il 2025: "Secondo me questo è il momento della responsabilità, credo che ci siano tutte le condizioni perché noi cominciamo a muoverci e a fare una proposta che sia migliorativa.

Partiremo naturalmente da Torino perché la riconoscenza è un valore fondamentale. Partitemo consultandoci con Governo, Regione, Comune, con Nitto, l'ATP, arriveremo anche al Circolo della Stampa-Sporting. Non so dove, non so per quanto, ma le ATP Finals in Italia non finiscono nel 2025.

Tutti devono fare la loro parte, contro di noi ci sono gli arabi, le più grandi nazioni, grandi capitali mondiali. Io parto da qui, parto da Torino che si è abituata a questa manifestazione. Ieri c'era la fila nei bar per vedere la partita di Sinner.

Tante città in italia si sono accorte che qui succede qualcosa di importante. Ma io parto da qua e questa partita la vinco", ha concluso.