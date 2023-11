Rune: "Sinner non aveva pressioni, era tutta su di me. Il favorito? Ora è Djokovic"

© Clive Brunskill/Getty Images

Finisce l'avventura di Holger Rune alle Atp Finals di Torino. Il tennista danese non supera l'ultimo match contro un Jannik Sinner già qualificato ed esce dal torneo dei Maestri con Novak Djokovic che si è invece qualificato come secondo.

Un brutto ko con Holger che si è arreso con il risultato di 6-2;5-7;6-4 per il tennista azzurro. Nella conferenza stampa il danese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ho sempre perso il mio primo set quando ho giocato contro Jannik Sinner.

All'inizio ero un po' nervoso, poi sono riuscito a reagire. Lui ha giocato in maniera tranquilla, non aveva nulla da perdere e forse questo lo ha rilassato troppo durante il match, non saprei. C'era molta pressione invece su di me, ho provato a gestirla nel miglior modo possibile ma alla fine ero vicino ma non abbastanza al suo livello.

Credo che la differenza sia con lui che con Nole è che non ho sfruttato i break point, e questo ha deciso il match". Prima partecipazione per Rune in conferenza e ha proseguito poi: "Ho avuto una buona stagione, sto cercando di lavorare e crescere ogni giorno, quando finisci tra i primi otto non puoi che essere orgoglioso della tua stagione.

Quest'anno potevo fare meglio alcune cose, direi tante. È un processo di crescita, le cose stanno così e l'anno prossimo cercherò di trarre spunto e migliorare sfruttando l'esperienza di quest'anno. Questo è stato il mio primo anno completo nel tour ed è una bella esperienza essere a questo livelli.

Cercherò di superare presto questa sconfitta, ora non devo più giocare e non devo pensare a nulla per questo 2023. Penso che Djokovic sia a questo punto il favorito poi ci sono Sinner e Medvedev ed anche il secondo dell'altro gruppo avrà possibilità.

Io adesso prenderò un po' di riposo e inizierò poi la mia pre stagione". Finisce così una buona annata per Rune che lavorerà per migliorare e raggiungere la vetta il prima possibile.