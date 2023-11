Zverev frustrato: "Ho buttato il primo set. Se esco dal torneo è colpa mia"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Dopo la bella vittoria all'esordio contro Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ha ceduto nel secondo match del girone e vede complicarsi notevolmente la strada verso le semifinali. Sascha ha ceduto in due set a Medvedev ed ora deve sperare che il russo vinca contro Carlos Alcaraz e difatti la vittoria di Zverev contro Rublev nell'ultimo match potrebbe rivelarsi inutile.

Andrey è già eliminato e non è in ottime condizioni fisiche, Zverev ha l'opportunità di chiudere e poi sperare nel risultato tra Medvedev ed Alcaraz. Nella conferenza stampa dopo la sconfitta Zverev è stato abbastanza sincero: "Bisogna essere onesti, credo di aver gettato al vento il primo set.

Ero in vantaggio 4 a 1 nel tiebreak ed ho sbagliato un punto semplice, mandandolo in rete. Pensavo che la pallina fosse più vicina e alla fine è andata così. Nel secondo set ognuno manteneva senza problemi il suo servizio, poi sono andato 0-15 sul 4-5 e credo che sia aumentata la pressione, questa situazione mi ha portato alla sconfitta".

Riguardo il suo atteggiamento durante il match (davvero molto concentrato) Zverev ha poi proseguito: "Questi match regalano tante emozioni, qualche volta ho provato il punto ed è andata bene e qualche volta no, poi perdere il primo set era fondamentale ed è stato frustrante non vincerlo.

Tra l'altro ora il destino non è più nelle mie mani, se Alcaraz batte Medvedev sarà qualificato e tutto questo è frustrante. Non credo che meritassi di perdere in due set, non penso doveva andare così.

Allo stesso tempo se non mi qualifico non posso dare colpe a nessuno se non a me stesso. È solo colpa mia". Un curioso dato relativo alle vittorie di Zverev alle Finals (ha conquistato questo torneo due volte) è che Sascha ha ottenuto questo torneo e in entrambi i casi arrivò secondo nel girone.

Riguardo questa coincidenza Zverev ha commentato: "Non ho mai vinto questo girone e poi ho in entrambi i casi ho vinto il torneo. Questo mi dà speranza e venerdì sarò il primo fan di Medvedev (sorride).

Vediamo come va, spero che lui vinca e poi devo farmi trovare pronto per battere Andrey. Se Medvedev gioca al suo livello credo che avrà tante chance di vincere il suo match".