Andrey Rublev: "Non è facile, sono deluso. Ginocchio? Non è successo nulla"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Andrey Rublev, ancora una volta, ha lasciato che le emozioni negative prendessero il sopravvento e lo schiacciassero game dopo game. La partita contro Carlos Alcaraz era iniziata bene grazie a un rendimento al servizio degno di nota, ma è finita malissimo.

Lotta intensa nel primo set, dominio assoluto del rivale nel secondo: lo stesso schema dell’incontro con Daniil Medvedev si è ripetuto. Il russo ha perso fiducia nella parte decisiva del set inaugurale e non l’ha più ritrovata.

Il break subito in apertura nella seconda frazione di gioco ha rappresentato un punto di non ritorno, perché Rublev ha sprigionato tutta la sua rabbia rischiando seriamente di farsi male con le sue stesse mani. Sono state sei le racchettate sulle ginocchia.

Rublev: "Ginocchio? Non è successo nulla"

“Non è facile perché vuoi sempre concludere la stagione bene. Quando non accade, resti deluso. Non sono riuscito a gestirmi oggi. Chiamata dubbia sul 5-6? È stata una scelta sfortunata, ma fa parte dello sport.

Succede in ogni partita e spesso accade in una situazione importante. Da quel momento in poi, lui ha giocato davvero bene. Ha trovato un fantastico servizio e, credo, un vincente. Poi un ace ed eravamo già 30-0. Ovviamente 0-15 non è la stessa cosa di 30-0" , ha dichiarato in conferenza stampa Rublev.

"Rapporto di amicizia con Alcaraz? Non fa alcuna differenza. In generale, se non ti piace perdere non importa chi sia il tuo avversario. Provi delusione, soprattutto quando capisci che la stagione sta terminando. Vuoi fare meglio o almeno provare a ottenere risultati migliori.

Ora non mi aspetto più nulla. Quella con Alexander Zverev sarà l’ultima partita e cercherò di fare meglio rispetto agli ultimi due match. Proverò almeno a finire bene” . Rublev ha poi commentato brevemente quanto accaduto all’inizio del secondo set, quando ha colpito più volte il suo ginocchio con la racchetta. “Tutto bene, non è successo nulla” .