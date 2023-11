Adriano Panatta si scaglia contro Novak Djokovic: "Il suo atteggiamento non mi piace"

© Clive Brunskill/Getty Images

Probabilmente quello di ieri tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è stato uno dei match dell’anno. L’azzurro è riuscito dopo oltre tre ore di battaglia a piegare la resistenza del fuoriclasse serbo, che ha ceduto al quinto confronto tra loro.

Il tennista di San Candido ha sfoderato una prestazione memorabile, che ha mandato in visibilio i 12 mila presenti sugli spalti al PalaAlpitour. Nole, dal canto suo, ha vissuto una serata difficile. L’intero stadio contro gli ha fatto perdere la pazienza in più riprese, mostrando alcuni lati del suo carattere che non sono andati a genio a molti.

Adriano Panatta, ex leggenda del tennis azzurro, ora telecronista per la Rai, ha in più riprese bacchettato il comportamento del 24 volte campione slam, che dall’alto della sua esperienza ha provato a distrarre il suo giovane collega.

Prima un toilet break, chiesto ed ottenuto all’inizio del secondo set, ha fatto spazientire l’ex campione del Roland Garros: “C'avrei scommesso che chiedeva la pausa per spezzare il ritmo, lo fa sempre”, ha commentato.

Atteggiamento a cui Sinner non ha dato peso: “Ma comunque guarda, a Sinner gli fa un baffo: lui sta lì tranquillo", ha aggiunto. Poi il numero uno al mondo ha richiesto anche l'intervento del fisioterapista in campo, lamentando problemi alla collo: “Questa è la seconda fase, prima la pipì poi il fisioterapista.

Le prova tutte... A me questo atteggiamento non piace per niente", ha concluso Panatta.

L'investitura di Panatta su Sinner

Al termine del match l'opinionista de 'La Domenica Sportiva' ha elogiato Sinner per l'impresa fatta.

L'ex tennista romano ha sempre creduto nel suo talento, ma stavolta si è spinto un po' più in là: "Sinner è l’erede di Djokovic, diventerà n.1 al mondo”, ha esclamato con convinzione “E ci resterà per molto tempo“, ha poi aggiunto.