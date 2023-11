Rune su Tsitsipas: "Non sapevo nulla. Sinner? Non parlerò dei suoi punti deboli"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Holger Rune avrebbe sicuramente preferito diventare il primo tennista danese in grado di vincere una partita alle ATP Finals raccogliendo i frutti del suo duro lavoro sul campo. Il match con Stefanos Tsitsipas, invece, è terminato dopo tre game a causa dell’improvviso ritiro del nativo di Atene.

Il greco ha chiamato il fisioterapista e, dopo un breve colloquio, deciso di dare forfait per un problema alla schiena. “L’ho preparata come una partita normale, non sapevo nulla prima di iniziare. Mi aspettavo un match diverso, ovviamente.

Ho salvato due palle break nel primo game, quindi in realtà la partita era molto dure nelle fasi iniziali. È stato un peccato” , ha dichiarato Rune in conferenza stampa. Il 20enne ha così ottenuto una importante vittoria che gli permetterà di lottare per raggiungere le semifinali il prossimo giovedì, quando troverà dall’altra parte della rete Jannik Sinner.

Rune, dal ritiro di Tsitsipas alla sfida con Sinner

“Ho notato che Stefanos stava servendo piano, ma poteva anche essere una scelta tattica. Non sapevo nulla e non ho sentito alcuna voce nei giorni precedenti. Mi dispiace per il pubblico, ma è una cosa che farà molto bene alle mie gambe” , ha continuato Rune prima di soffermarsi sui diretti rivali nel Gruppo Verde per un posto in semifinale: Novak Djokovic e Jannik Sinner.

“Novak legge il gioco molto bene, meglio di chiunque altro direi. Perdere quella partita mi ha fatto molto male. Non si tratta solo della qualità dei suoi colpi, ma anche della sua capacità di leggere il gioco.

Credo di essere riuscito a metterlo in difficoltà, ma è stato bravo a spingersi oltre. Sinner? Non dirò i suoi punti deboli. So cosa può dargli fastidio in campo, ma non è così che funziona il tennis.

Non si parla di queste cose. Penso che abbia tanti punti di forza per soppesare quelli deboli. Non mi piace chiamarle debolezze. Anche io ho i miei punti deboli. Credo che Sinner abbia ottenuto i suoi migliori risultati sul cemento, ma non penso ci sia una superifcie su cui preferirei affrontarlo.

Come Carlos Alcaraz, è un giocatore a tutto campo. Può fare quello che vuole: gioca bene il dritto, il rovescio e i colpi a rete. Si muove benissimo inoltre. Sicuramente sarà più difficile affrontarlo in Italia” .