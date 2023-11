Tsitsipas: "Chiedo scusa a tutti. Odio ritirarmi, ma il dolore era troppo intenso"

© Clive Brunskill/Getty Images

“Ciao a tutti. Mi scuso con tutti i tifosi e il pubblico che è venuto a sostenermi e a guardare la partita oggi. Sono davvero dispiaciuto di non essere riuscito a finire la partita. È stato un peccato anche non dare spazio a un altro tennista.

I dottori, dopo tutte le visite a cui mi sono sottoposto negli scorsi giorni, mi hanno suggerito di giocare. Mi hanno dato il via libera per fare un tentativo. Sfortunatamente, mi sentivo molto male in campo. Ho fatto il possibile per farmi trovare pronto per questa partita, ma non ha funzionato.

Odio ritirami durante una partita, non sono quel tipo di persona. Mi devasta non essere in grado di terminare questo torneo” . Stefanos Tsitsipas, in conferenza stampa, ha voluto innanzitutto chiedere scusa a tutti gli spettatori presenti a Torino per assistere al suo incontro con Holger Rune.

Un incontro durato appena quindici minuti a causa del ritiro del greco al termine del terzo game.

Tsitsipas chiede scusa al pubblico presente a Torino e ammette...

Il nativo di Atene ha chiamato subito il fisioterapista e deciso di alzare bandiera bianca per un problema alla schiena.

A sostituirlo sarà Hubert Hurkacz, che ha vinto il match d’esibizione disputato con la seconda riserva: Taylor Fritz. “Mi sono allenato negli ultimi giorni, anche se non ho trascorso molto tempo in campo.

Ho avuto un po' di problemi durante alcuni movimenti. Per me è importante essere in forma e sentirmi bene con la schiena. Il dolore era molto forte. Ho provato dolore durante le partite in passato, sopportandolo, ma questo era chiaramente troppo da gestire.

Ho dovuto prendere una difficile decisione. Durante il riscaldamento ho provato un dolore intenso servendo. In quel momento ho probabilmente capito che non sarei stato in grado di arrivare fino in fondo" .