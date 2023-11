Cosa farà Daniil Medvedev dopo il tennis? Il russo rivela il suo sogno

© Giorgio Perottino/Getty Images

Daniil Medvedev è senza dubbio uno degli esponenti più importanti del tennis mondiale. Il russo, nel 2021 è riuscito a sfatare il tabù dello slam, vincendo il suo primo Us Open. Qualche mese più tardi ha raggiunto poi la prima posizione del ranking, interrompendo una lunga egemonia di Novak Djokovic.

Il nativo di Mosca pur non essendo più riuscito a vincere uno dei quattro slam si è piazzato in questa stagione alle spalle del serbo e di Carlos Alcaraz, vincitore di Wimbledon. Al suo esordio nel ‘Torneo dei Maestri’ contro il suo connazionale Andrey Rublev, Daniil ha vinto e ha messo un primo mattoncino per il raggiungimento della qualificazione alle semifinali.

In conferenza stampa Medvedev ha analizzato il match contro il suo amico: “È stato un match duro, soprattutto nel primo set. Credo che queste partite possano andare da una parte e dall’altra, quindi sono contento di aver servito bene e compiuto meno errori sulle palle break.

Il suo rendimento si è abbassato nel secondo set proprio a causa del primo. Sono davvero felice di aver vinto. 81 partite disputate? Il motivo per cui ho giocato tutti questi match è perché ho vinto alcuni tornei e raggiunto diverse finali.

Io e il mio team cerchiamo di stabilire il miglior programma possibile: sono contento di essere in forma in questo momento” , ha spiegato

Quale futuro per Medvedev dopo il tennis?

Il russo a tale domanda in conferenza stampa ha risposto con la consueta sincerità che lo contraddistingue: "Voglio fare qualcosa che mi piaccia davvero, quindi proverò molte cose.

Ad esempio, mi ispirano il ruolo del commentatore televisivo o anche l'allenatore. Se una di queste cose mi piacerà, potrò farlo, altrimenti non lo farò più", ha svelato. Poi a sorpresa svela una sua grande passione: "Ma quello che è molto chiaro per me è che mi piacerebbe essere un pilota, anche se a livello amatoriale. Questo è il mio grande sogno", ha concluso.