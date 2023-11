Novak Djokovic fa mea culpa dopo il gesto di rabbia: "Non incoraggio nessuno a farlo"

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic battendo ieri Holger Rune nel match inaugurale delle Atp Finals ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato nelle scorse settimane. Chiudere l’anno come numero uno del mondo. L’ennesimo traguardo per il fuoriclasse serbo che ora si potrà proiettare al prossimo step: provare a vincere per la settima volta ‘Il torneo dei maestri”.

L’avvicinamento a questo traguardo però è stato tutt’altro che facile. Il danese ha dato filo da torcere al 24 volte campione slam portandolo al terzo set. Dopo un primo set vinto al tie-break, il talento scandinavo è stato capace di riequilibrare il conto del match vincendone anche lui uno, che ha portato la partita al terzo e decisivo set.

Tanta tensione ha scandito quest’ultimo tra un break e l’altro. In particolar modo il servizio perso sul risultato di 2-0 è stato particolarmente sentito da Djokovic, che dopo aver accumulato tanta tensione nel corso del match, è poi esploso, mostrando tutta la sua frustrazione.

Novak, in preda alla rabbia, ha distrutto due racchette, tra la disapprovazione del pubblico. Il numero uno al mondo nelle dichiarazioni post partita si è poi scusato pubblicamente con la gente sugli spalti per la reazione eccessiva e il gesto non proprio educativo.

The highs and lows of tennis 😳#NittoATPFinals pic.twitter.com/qy9UdEO3yG — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2023

Le scuse di Djokovic

Un episodio di cui Djokovic non è andato assolutamente fiero.

Nella consueta intervista post partita ha ammesso di esagerato in questa sua reazione e si è scusato pubblicamente con il pubblico, in particolar modo con i bambini, che possono prendere ad esempio grandi campioni come lui: "Ero molto emozionato e teso e ho rovinato anche due racchette.

Scusate bambini che avete assistito a questa scena. Non sono assolutamente orgoglioso di quei momenti, però succede, succede”, ha dichiarato. Il numero ha ammesso di cadere spesso in gesti del genere perchè anche lui può accusare momenti di tensione: “Sono anch'io un essere umano come tutti gli altri ma a volte c'è troppa tensione, troppe emozioni, troppa pressione sul campo.

Non mi piace averlo fatto, ma è successo, ma non incoraggerei nessuno a farlo. Me ne assumo le responsabilità", ha concluso.