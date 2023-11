Italia, Tathiana Garbin rivela: "Ho un tumore raro, dovrò rioperarmi"

© Fran Santiago/Getty Images

È finita in finale la straordinaria avventura dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Le azzurre sono tornate in finale dopo diversi anni, sfiorando una grande impresa, un risultato che nessuno si sarebbe mai aspettato; in finale a vincere è stato il Canada che ha ottenuto il successo grazie alle vittorie nei due match di singolare e con una Leylah Fernandez tornata in questi match come quella della finale degli Us Open di qualche anno fa.

È finita in finale ma non c'è molto rammarico tra le azzurre, felici comunque per il risultato raggiunto. E nel post match anche il capitano delle azzurre Tathiana Garbin ha commentato la sfida e ha trattato anche di altro, rivelando una triste ma quanto mai forte rivelazione.

Durante il post match la Garbin ha di fatto svelato a sorpresa - tra lo stupore generale - di avere una forma rara di tumore e che tra poco dovrà essere nuovamente operata. Ecco le sue parole nello specifico, riferite all'Ansa: "Oggi desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita.

Con serenità e fiducia annuncio che a Ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore". Tathiana ha parlato per ricordare l'importanza della prevenzione in questo settore e la donna orgogliosa ha continuato: "Ringrazio in maniera sentita la federazione che con straordinaria sensibilità e solidarietà mi ha sostenuto e mi ha dato pieno supporto.

Quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, non ci volevo mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall'operazione. La Federazione mi ha mostrato piena fiducia e non c'è niente che mi renda più orgogliosa del rappresentare i colori dell'Italia.

L'amore per questo paese e queste ragazze mi ha aiutato a recuperare energie e tornare in fretta per sedere in panchina e non fare mancare il mio supporto". La Garbin ha poi concluso rivelando: "Tuttavia desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento dei medici.

Grazie alla già rapida convalescenza che ho appena sperimentato sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo", ha chiosato infine la tennista.