Holger Rune su Novak Djokovic: "Accetto i suoi complimenti ma... "

La sensazione è che la cura Boris Becker stia sortendo i suoi effetti con una rapidità inaudita. Holger Rune, da quando ha assunto l’ex campione tedesco come allenatore, ha cambiato completamente passo e ritrovato buona parte di quella fiducia che sembrava ormai smarrita.

Il debutto assoluto alle ATP Finals non si è concluso con una vittoria - Novak Djokovic si è imposto in tre set - ma la notizia più importante riecheggia nell'aria: Rune è ufficialmente tornato.

Il danese ha ceduto al terzo set dopo tre ore e 4 minuti di pura battaglia dimostrando di possedere il tennis per mettere in difficoltà il serbo. Djokovic non ha mai battuto Rune in una partita banale e in cinque occasioni su cinque il match si è allungato seguendo un equilibrio difficile da interrompere.

Rune: "Djokovic è straordinario. Fisicamente mi sentivo bene"

“È stata una bella partita. Penso che entrambi abbiamo iniziato bene al servizio. Sono riuscito a brekkarlo presto; lui ha subito ottenuto il contro break.

Abbiamo sempre avuto grandi partite. Oggi non sono riuscito a vincere, ma devo guardare avanti e tornare ad allenarmi per cercare di migliorare le cose che non mi sono piaciute. Credo il livello sia stato più alto rispetto al match giocato a Parigi-Bercy, e sono contento di questo.

Novak è un giocatore straordinario" , ha dichiarato Rune in conferenza stampa. Djokovic, nell'intervista post-partita, ha paragonato il suo gioco a quello del danese. "Accetto il complimento, ma non credo che giochiamo in modo simile.

È bello confrontarsi con lui. È uno dei più grandi della storia del nostro sport. Fisicamente mi sentivo bene. Certo, ero stanco: abbiamo giocato tre ore. Ma sono sicuro che anche lui ha avvertito un po' di stanchezza.

Ero pronto, se ne avessi avuto la possibilità, per continuare" . Rune si è infine soffermato sul suo rapporto con Becker. "Mi aiuta, è sempre lì a supportarmi. Può trasmettermi la sua esperienza, farmi capire come gestire le cose sia in campo che fuori. È grandioso. Siamo ancora nel torneo, quindi continueremo a combattere" .