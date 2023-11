Garbin: "Orgogliosa delle mie ragazze. Siamo una famiglia e ci rialzeremo insieme"

© Fran Santiago/Getty Images

Il dominio assoluto in un girone che avrebbe messo in difficoltà chiunque con Francia e Germania; la consapevolezza mostrata da Martina Trevisan e Jasmine Paolini nella sfida contro la Slovenia; una finale che mancava da 10 anni, quando Sara Errani, Roberta Vinci, Flavia Pennetta e Karin Knapp conquistarono per la quarta volta nella storia azzurra la Fed Cup sotto la guida di Corrado Barazzutti.

Quella dell’Italia in finale con il Canada non può essere considerata una vera sconfitta, ma un punto di partenza. Nel percorso di crescita iniziato con Tathiana Garbin, l’ultimo atto della Billie Jean King Cup deve rappresentare un’ulteriore motivazione per continuare a sognare.

Garbin: "Orgogliosa delle mie ragazze" . Paolini: "Forse un giorno vinceremo questo torneo"

"Beh, è ​​stata una settimana molto emozionante. Siamo state benissimo qui a Siviglia. La nostra squadra è molto unita.

Sono ancora una volta molto orgogliosa delle mie giocatrici, non solo come tenniste ma come persone. Sono persone sensibili e restano con me nei momenti difficili, quindi sono così orgogliosa di loro" , ha ribadito Garbin in conferenza stampa.

"Penso che impareremo molto analizzando questa settimana. Stiamo diventando una famiglia. Abbiamo perso oggi, ma eravamo insieme. Impariamo a rialzarci, ma a rialzarci insieme. Questa è la lezione più importante" .

Paolini, da parte sua, si è congratulata con Leylah Fernandez per l'incredibile settimana e rilanciato le speranze azzurre. "Penso che oggi Leylah abbia giocato una partita incredibile. Penso che stia giocando molto bene indoor e le faccio i complimenti.

Spero che anche il prossimo anno avremo la possibilità di vivere una BJK Cup positiva come questa. Siamo migliorate tutto e credo che siamo un'ottima squadra. Siamo competitive e forse un giorno riusciremo a vincere questa competizione" .