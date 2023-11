Tsitsipas 'pazzo' di Jannik Sinner: "Mi ha colpito, ha avuto una grande crescita"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Niente da fare per Stefanos Tsitsipas nel debutto alle Atp Finals di Torino. Come negli ultimi precedenti anche stavolta Jannik Sinner si è dimostrato troppo forte e l'azzurro ha regolato Tsitsipas in due set chiusi anche abbastanza nettamente.

In conferenza stampa il tennista greco si è subito complimentato con Sinner ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Prima di tutto mi piacerebbe complimentarmi con Jannik per l'ottima grandiosa, ha giocato bene dall'inizio alla fine.

Si è dimostrato molto forte e ha effettuato una grande gara dal primo punto. Ha giocato un gioco molto offensivo, forte al servizio ed è stato bravo nei momenti decisivi. Mi ha impressionato come è stato composto nei momenti cruciali, non si è lasciato condizionare qualsiasi situazione gli si presentasse.

Penso sarebbe potuto andare meglio ma sono felice dei miei movimenti". In particolare hanno chiesto a Tsitsipas delle sue condizioni fisiche dopo i rumors delle ultime ore e Stefanos ha chiuso: "Sto benissimo e sono in condizione per giocare questo torneo, Torino è uno degli eventi più importanti dell'anno e sono al 100 % per competere.

Provare a vincere qui? Ho altri due match e posso ancora qualificarmi, è questo il bello di questo format, permette grandi rimonte e grandi cose; il nostro sport è basato su scontri a eliminazione diretta ma non in questo caso".

Ancora sui progressi di Sinner: "Ha migliorato i suoi colpi al servizio, era il suo punto debole prima e non è così. Credo nel complesso ha sicuramente avuto un grande miglioramento nel suo gioco". Non potevano mancare parole riguardo agli sviluppi del suo gioco indoor e Tsitsipas ha proseguito: "Mi piace giocare su superfici veloci, molto più rispetto a qualche anno fa.

In passato avevo un gioco più adatto alle superfici lente, ora non è così e mi sento più forte. La mia fiducia è cresciuta su questi campi, poi ovviamente dipende dalla mia preparazione. Ci vuole tempo per rientrare in condizione, ma sono fiducioso per questo finale della stagione indoor. Ogni match mi dà una bella opportunità".