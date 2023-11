Nick Kyrgios dichiara: "So di poter vincere titoli del Grande Slam"

© Clive Brunskill/Getty Images

Uno dei grandi assenti della stagione 2023 è stato il tennista australiano Nick Kyrgios. Il finalista di Wimbledon 2022 e uno dei maggiori protagonisti della scorsa stagione, a poche ore dallo Slam casalingo (gli AO) ha annunciato il ritiro per un problema al ginocchio a cui ha seguito un’operazione per risolvere al meglio la spinosa questione.

Il tennista originario di Canberra è rientrato in campo a Stoccarda per l’ATP 250 perdendo subito contro il cinese Wu Yibing e dando brutte risposte dal punto di vista fisico; Kyrgios avrebbe dovuto difendere la finale a Wimbledon ma a causa di un problema al polso in allenamento ha rinunciato al Major londinese e da allora non si è iscritto ad alcun torneo in modo tale da presentarsi al meglio nello Slam casalingo del 2024.

Nick è scivolato dietro in classifica ma è ancora molto ottimista sul futuro.

Nick Kyrgios sottolinea di essere in grado di vincere uno Slam

Durante una conversazione a nine.com il tennista aussie ha affermato: “Quando le cose vanno bene, tutto è brillante nel mondo del tennis.

Entrano molti soldi, la gente ti adora... Il mio tennis ha la capacità di affascinare molte persone e di godere di questo sport in un modo speciale. In questo momento quello che desidero di più al mondo è poter dire di aver vinto uno Slam in singolare, questo traguardo mi motiva davvero, e lo è ancora di più dopo aver visto che a Wimbledon ero a due set da riuscirci.

torneo più importante del mondo, anche quelli che non sanno niente di tennis, sanno della sua esistenza e metterò tutta la mia attenzione e tutti i miei sforzi per cercare di diventare campione lì. Sento di avere ancora conti in sospeso nel mondo del tennis e, senza dubbio, il principale è diventare campione a Londra."

Kyrgios ha continuato affermando di essere consapevole di avere tutti i mezzi necessari per essere un campione Slam.

“Sono quasi 10 anni che sono nel circuito ed è fantastico mantenere quel fuoco interiore necessario per lottare per tutto. Non è sempre stato così, ho attraversato fasi in cui non ero motivato; quindi, spero di riuscire a vivere un 2024 senza infortuni che mi impediscano di praticare il mio tennis.

So di avere le carte in regola per poter vincere titoli del Grande Slam, ho solo bisogno di tempo e pazienza per mostrare ancora una volta il livello di tennis che ho mostrato in 2022. Se non sentissi di avere ancora cose da fare e abbastanza motivazioni, appenderei la racchetta al chiodo”.