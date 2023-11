ATP Finals - L'entusiasmo di Sasha Zverev:"Ho ritrovato il piacere di stare in campo"

© Giorgio Perottino/Getty Images for Citta Di Torino

Il furioso ritorno di Alexander Zverev. Dopo il terribile infortunio alla caviglia del tennista tedesco nella semifinale del Roland Garros 2022, l’unico auspicio degli appassionati del tennis era soltanto quello di rivederlo in campo il prima possibile.

Sasha in campo c’è tornato nel 2023 e vincere anche solo una partita sembrava una montagna da scalare. Ma i campioni reagiscono proprio nei momenti difficoltà, e in pochi mesi il tennista tedesco è riuscito a svoltare la propria stagione, riuscendo addirittura a qualificarsi alle Finals di Torino.

Durante il Media Day il 26enne tedesco ha parlato di quanto sia stato soddisfacente e altrettanto inaspettato far parte del torneo di fine anno tra i migliori otto del mondo.

Le parole di Sasha Zverev

Per Zverev l’obiettivo Finals era impensabile ad inizio anno.

“All'inizio è stato difficile, l'idea di poter essere a Torino non mi sfiorava neanche la testa. Pensavo più che altro a come tornare a vincere delle partite, ne stavo vincendo davvero così poche, e con loro scarseggiavano anche i punti per il ranking.

L'estate credo sia stato il punto di svolta. Sono arrivato in semifinale al Roland Garros, e quello è stato il momento chiave. Da lì in poi ho ritrovato tutto il piacere di stare su di un campo da tennis” ha dichiarato l’ex numero due del mondo.

Come riportato dal sito ufficiale delle Nitto ATP Finals, l’infortunio è stato un momento buio per il tedesco. “Ho imparato che ciò che desideri non lo si può ottenere subito. Occorre avere pazienza a volte e lavorare sodo per gli obiettivi che vuoi veramente raggiungere.

Prima dell'infortunio ero così vicino a diventare n.1 del mondo, ma poi tutto mi è stato tolto in un baleno e dopo mi sono ritrovato n.27 del mondo. Essere tornato tra i top8 e poter prendere parte a questo torneo è davvero qualcosa di speciale” ha rivelato Zverev.

Il tedesco ha poi parlato dei suoi prossimi avversari a Torino. Su Medvedev, Sasha ha dichiarato: “Prima di questa stagione negli scontri diretti eravamo appaiati. Poi è arrivata quest'annata. Ci siamo sfidati spesso nella prima parte della stagione, e poi altre due volte nella seconda metà, e lì il bilancio è di 1-1.

E' un giocatore che non ti concede nulla. E' come un muro, se vuoi vincere devi davvero abbatterlo”. Parole di stima anche per Carlos Alcaraz: “E' da due anni che è uno dei migliori giocatori del mondo. Ha vinto due Grand Slam ed è stato n.1 del mondo.

Sarà tosta, e non c'é di che stupirsi. Per batterlo occorre giocare al massimo delle proprie possibilità. Quando ci sono riuscito è perché ho giocato davvero il mio miglior tennis. Se non giochi a quel livello, o se lo fai appena sotto quello standard, se non colpisci la palla alla perfezione, allora non hai alcuna chance".