Jasmine Paolini: "Una finale da dedicare a tutte noi, ma non è ancora finita"

Se l’Italia è tornata in finale dopo dieci anni nella più famosa competizione a squadre, buona parte del merito va attribuito alla costante crescita di Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Entrambe hanno vinto tutte le partite disputate in singolare contro Francia, Germania e Slovenia, e permesso al team azzurro di evitare di giocare il doppio decisivo.

Trevisan ha aperto ancora una volta il programma con una vittoria, oggi ai danni di Kaja Juvan, e conferito la giusta dose di fiducia per il successivo impegno.

Paolini: "Felicissima di essere in finale, ma non è ancora finita...

"

“Sì, devo dire che oggi è stata veramente dura. Un sacco di emozioni, un sacco di prime volte: la prima semifinale per l’Italia dopo tanto tempo, un risultato ottenuto partendo da molto lontano.

Tutte vogliamo dare il massimo. Io volevo fare bene soprattutto per Tathiana, che ci ha sempre seguito fin da quando eravamo giovanissime" , ha dichiarato Trevisan nell'intervista rilasciata a SuperTennis. "Onestamente non sono del tutto soddisfatta per come ho giocato ma l’importante era vincere.

Il tie-break è stato davvero decisivo: lei giocava una palla molto carica, mi dava pochissimo ritmo ed io facevo fatica con le gambe a trovare la palla. Ma era importante portare la partita a casa e l’ho fatto” .

Paolini ha completato il lavoro superando in una partita molto dura Tamara Zidansek. La numero uno italiana sta vivendo la migliore stagione in carriera e i miglioramenti compiuto sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale sono ormai sotto gli occhi di tutti.

“E’ stata una bella settimana. Domani giocheremo l’ultima partita e ce la metteremo tutta ma comunque sono felicissima di essere in finale. Siamo cresciute tutte insieme: questa squadra ha avuto bisogno di un po’ di tempo ma ora ci siamo, e siamo forti e competitive.

Una finale da dedicare a tutte noi e a tutto il team. Vamos, perché non è ancora finita…” .