Meglio vincere uno Slam o le Atp Finals? Il pensiero di Daniil Medvedev

C’è grande attesa per l’imminente inizio delle Atp Finals. Domani aprirà il torneo il nostro Jannik Sinner, che affronterà Stefanos Tsitsipas. In serata poi ci sarà la sfida generazionale tra il campione in carica Novak Djokovic e Holger Rune.

Proprio il greco qualche giorno fa è stato protagonista di una dichiarazione che ha fatto parlare. Il numero sei del mondo parlò così del ‘Torneo dei Maestri’, facendo un paragone molto particolare con gli Slam: "È una celebrazione del meglio del nostro sport.

Ci concentriamo sul fatto che siamo i migliori dell'intero pianeta e dobbiamo lottare tra di noi per ottenere questo mega trofeo, che significa molto ed è un premio gigantesco per qualsiasi tennista. Onestamente, considererei le ATP Finals come qualcosa di più grande di un Grande Slam.

Hanno un grande prestigio ed è un grande vantaggio per il tuo record se riesci a spuntarla", disse il nativo di Atene.

Il parere di Medvedev e Rublev

Andrey Rublev e Daniil Medvedev interrogati sull’argomento e si sono pronunciati esprimendo il loro parere su quale fosse la manifestazione più prestigiosa.

Il campione in carica di Monte-Carlo ha prima scherzato così: “Meglio chiedere a Daniil, lui ha vinto entrambi i tornei, io non ne ho vinto nessuno. Spero che ne vinca almeno uno". L’ex campione degli Us Open non ha invece dubbi: "Penso che uno Slam sia meglio.

Per me la cosa più difficile è giocare 5 set e anche se ci sono giocatori forti e giochi con i primi 10 giocatori dalla prima partita”, ha affermato. Poi ha argomentato il suo pensiero: “Qui devi vincere 5 partite, non 7, anche quello è un grande differenza.

Puoi anche vincere 4 partite e vincere il torneo", ha concluso.

Daniil Medvedev and Andrey Rublev together answered the question about the quote of Tsitsipas about Atp Finals and Grand Slam#NittoATPFinals pic.twitter.com/8iyaKEGcZ1 — Alsu (@itsalsu) November 10, 2023

I due connazionali sono invece stati sorteggiati nel girone con Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

I due esordiranno nel torneo tra loro. Daniil conduce il computo dei precedenti per 7 a 2. Una delle due uniche sconfitte risale proprio allo scorso anno quando si sfidarono sempre nella fase a gironi.