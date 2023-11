Tsitsipas esalta Jannik Sinner: "È in grande crescita", poi su Djokovic...

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Stefanos Tsitsipas non ha vissuto la sua miglior annata nel 2023 ed anzi è stato vittima di costanti alti e bassi. Grandi prestazioni alternate a clamorosi tonfi ed il greco non viene considerato come uno dei favoriti principali per le Finals Atp.

I bookmakers lo vedono molto dietro ma non va dimenticato che Stefanos ha già vinto questo torneo (nel 2019, ndr) e ha sempre offerto grandi prestazioni in questo ultimo torneo della stagione. Il tennista ellenico debutterà contro Jannik Sinner, tennista con il quale è avanti 5-2 nei precedenti.

Non lo sottovalutera ed anzi Stefanos ha parlato così davanti ai media Atp - a meno di 24 ore dall'esordio - e dichiarando: "Jannik tende a giocare senza paura e si muove benissimo. È un giocatore molto atletico ma non pesante, ha grandi qualità e sente il campo con leggerezza.

I suoi tempi di reazione sono piuttosto rapidi. Djokovic nel girone? Novak ha una presenza fortissima quando lo affronti ed è difficile non sentirla. Ha un linguaggio del corpo straordinario e senti bene il suo status mentale durante i nostri match.

Ogni volta è molto concentrato sul suo compito e sull'obiettivo che intende raggiungere". Poi ha proseguito negli elogi: "È raro nel tennis vedere atleti così, non ci sono tanti altri tennisti sul quale puoi dire lo stesso.

Il suo gioco è intenso e senti la sua presenza". Le Atp Finals sono un evento molto importante per il tennista greco che ha così proseguito: "Penso che le Notti Atp Finals siano un evento molto vicini come esperienza ad uno Slam.

Alla fine uno Slam puoi giocarlo anche se sei numero 200 al mondo, ma non sono tanti quelli che possono dire di aver giocato le Atp Finals, per me hanno una grande importanza. È un torneo di grande tradizione e con una lunga storia".

Tsitsipas è ancora a caccia di una vittoria nei tornei del Grande Slam, è arrivato in finale ma è sempre stato fermato e il tennista greco vuole che la prossima stagione sia diversa. Ora la priorità sono le Finals Atp e poi penserà al futuro.