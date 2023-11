Ivan Lendl ha un ricordo dolce dell'Italia: "Non dimentico il successo in Davis"

© Julian Finney/Getty Images

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della sua separazione da coach con Andy Murray. Parliamo di Ivan Lendl, otto volte campione slam e cinque Atp Finals. Il ceco è stato un bravissimo tennista, ma lo è stato altrettanto anche come coach, portando lo scozzese a vincere tre titoli Slam.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport si è raccontato, rivelando alcuni interessanti aneddoti. Pluricampione nel ‘Torneo dei Maestri’, Lendl ha raccontato la magia dell’evento che inizierà domenica: “La formula.

E’ un format particolare per il tennis. E mi è sempre piaciuto giocare al Madison Square Garden, dove il Masters è stato disputato per anni, perché potevo stare a casa durante il torneo, e questo aiutava", ha svelato.

Sulle differenze tra il suo ultimo assistito, Murray e i talenti della nuova generazione non si sbilancia: “Non si possono paragonare, tante condizioni sono cambiate. Però mi piace molto vedere come le cose nel tennis si siano evolute e si evolvano ancora.

Penso che il miglioramento della parte atletica, la dieta, i metodi di allenamento e la raccolta dei dati producano grandi atleti che giocano anche un tennis fantastico".

Il glorioso passato di Lendl

Il suo ritiro è ormai avvenuto 30 anni fa.

Nel tempo sono cambiati materiali, racchette etc. Se ci fosse qualche materiale di cui avrebbe usufruito volentieri, risponde così: "È difficile stabilire quanto questi cambi di materiali ci avrebbero influenzato a quell’epoca.

Come ho detto, credo che non si possano paragonare generazioni diverse di giocatori, o differenti filosofie rispetto a quando giocavamo noi. Le variabili sono davvero troppe", ha affermato. Tanti ricordi lo avvicinano al nostro paese, in particolare relativi alla Coppa Davis: "Mi è sempre piaciuto venire in Italia e ho giocato grandi partite nel vostro Paese.

Il successo in Coppa Davis contro l’Italia poi è qualcosa che non potrò mai dimenticare" ha concluso.