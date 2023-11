Volandri e le ambizioni di Davis: "Non c'è solo Sinner, ho una squadra ricca"

© Giuseppe Bellini /Getty Images

Questo 2023 lo ha visto protagonista suo malgrado, qualche volta anche nelle critiche ma Filippo Volandri è riuscito nell'obiettivo (diciamo minimo) dell'Italia di arrivare alle fasi finali di Davis e ci sono grosse aspettative sulla squadra azzurra.

Dopo le Atp Finals ci saranno a Malaga i Quarti di Coppa Davis e l'Italia affronterà l'insidiosa sfida contro l'Olanda. Rispetto all'ultimo turno tornerà e sarà protagonista il numero quattro al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner mentre non ci sarà (attualmente è infortunato) il tennista romano Matteo Berrettini.

Complice un periodo non semplice di coloro che stanno un po' più indietro in classifica non sarà facile per Volandri scegliere chi partirà come numero due nel singolo nella sfida contro la squadra Orange.

Di questo e di tanti altro il ct della Nazionale ha parlato in un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Sono due anni che sono qui, nel 2021 avevo Bolelli e Fognini ma oltre c'era una squadra molto giovane con Sinner e Musetti davvero agli inizi.

Loro e anche Arnaldi e Sonego hanno debuttato con me, ora credo di avere più esperienza e credo di essere anche più avanti rispetto a quanto mi aspettassi in questo percorso. Ho la fortuna di avere un gruppo importante e anche quando perdiamo qualcuno - ed effettivamente è successo - abbiamo la possibilità di compensare e sostituirlo con atleti di gran spessore.

Non fosse stato così non avremmo mai fatto una semifinale e non saremmo di nuovo qui a Malaga". Ci sono state alcune critiche per il ct che ha deciso di lavorare anche a Sky e a riguardo Volandri ha commentato: "Io sono il direttore tecnico del settore maschile e capitano di Davis, non sono il coach dei ragazzi.

Quando vado agli Slam lo faccio per poterli vedere, poi con Sky ho un accordo di cinque settimane all'anno e posso rispettare entrambi gli impegni. Purtroppo ormai anche chi non sa dice la sua, sappiamo che fa parte del gioco", ha glissato così infine.