Jasmine Paolini: "Felice di essere in semifinale. Abbiamo fatto un lavoro fantastico"

Grazie a una convincente prestazione, Jasmine Paolini ha conquistato il punto decisivo contro la Germania e portato l'Italia alle semifinali della Billie Jean King Cup. Un traguardo che il team azzurro non raggiungeva da nove anni e che ha tanto sperato di poter conseguire nelle ultime stagioni.

L'allieva di Renzo Furlan ha compiuto un vero e proprio salto di qualità nel 2023 e, anche nella più importante manifestazione a squadre, sta dimostrando tutto il suo valore. Se la prima partita con Caroline Garcia si è rivelata molto combattuta ed equilibrata; la seconda, quella contro Anna-Lena Friedsam, ha raccontato una storia a senso unico.

Paolini ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo scambio e si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-2.

Paolini: "Lavoro fantastico oggi. Sono molto felice di essere in semifinale"

“Abbiamo fatto un lavoro fantastico oggi.

Una grande prestazione. Mi trovo molto bene con tutta la squadra. Sono molto felice di essere in semifinale. Sto giocando bene, ma sabato sarà un altro giorno. Spero di mantenere questo livello. Anche ieri ho giocato una buona partita.

Oggi ho sentito abbastanza bene la palla e ho provato delle ottime sensazione durante gli scambi. La speranza è quella di fare altrettanto bene sabato" , ha raccontato Paolini in conferenza stampa. "Prima non ero abituata a vedere tutte queste persone che fanno il tifo per te.

Forse ho capito quanto sia diverso giocare per la squadra. Adesso le cose vanno bene e mi diverto molto di più. Prima ero spesso sotto pressione, ma in questi due giorni ho avuto la sensazione che le altre fossero in campo con me.

Riesco sempre ad essere me stessa ora, come se giocassi un torneo nel Tour WTA. Penso questa sia stata la chiave per giocare meglio in questa competizione” .