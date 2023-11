Elina Svitolina rivela: "Combatto e gioco come se fossi un soldato ucraino"

© Matthew Stockman/Getty Images

Il conflitto mondiale tra Ucraina e Russia ha scosso e avuto influenza anche in ambito sportivo. Diverse volte alla conclusione dei match in cui erano coinvolte tenniste delle 2 Nazioni non vi è stata la stretta di mano (basti pensare al match tra l’ucraina Elina Svitolina e la russa Daria Kasatkina tenuto al Roland Garros 2023, ndr.)

Elina Svitolina - tornata nel Tour dopo la nascita della figlia avuta con il tennista francese e attuale marito Gael Monfils - ha vissuto una stagione importante dal punto di vista sportivo nonostante la propria terra natia fosse soggetta ad attacchi giornalieri da parte dell’esercito russo.

Elina Svitolina e il peso della guerra

Svitolina nel suo piccolo ha voluto lottare per la propria Nazione e nei match contro tenniste russe e bielorusse ha aggiunto sempre maggior motivazione e i risultati sono stati a lei favorevoli.

La signora Monfils, al Daily Mail di recente ha affermato: “Non è ancora affatto facile, ci sono ancora tante cose che continuano a succedere, sia dentro che fuori dal campo.

Far parte dello spogliatoio e affrontarli richiede molte energie da parte mia, perché sento che loro rappresentano il loro paese ed io rappresento il mio. In un certo senso si sente che è un po' una guerra; è chiaro ed evidente che non è una guerra, ma ci sono diversi tipi di battaglie all'interno di questa guerra; quindi, ogni volta che vado in campo per misurarmi con loro è una grande motivazione per me.

Sono anche consapevole di quante persone ci sono in Ucraina che guardano lo spettacolo, sento questa responsabilità. Mi dà molta energia, quindi penso che la pressione sia un privilegio. Vado là fuori e combatto come se fossi un soldato ucraino”.

Svitolina ha continuato sottolineando: “È stato un anno che mi ha tolto molte energie. Mentalmente è ancora complicato, ma ho trovato quotidianamente la motivazione per continuare a lavorare nel mio percorso professionale, perché so che posso usarlo per raccogliere fondi per "i bambini dell'Ucraina.

Sono passati quasi due anni da quando è iniziata questa guerra: è chiaro che stanno accadendo molte cose brutte nel mondo. Sono solo una persona che fa tutto ciò che può in questa orribile situazione."