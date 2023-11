Martina Trevisan: "All'inizio ero molto tesa. Tathiana Garbin mi ha aiutata tanto"

© Fran Santiago/Getty Images

La vittoria di Martina Trevisan ha decisamente cambiato le sorti della sfida tra Italia e Francia. La giocatrice azzurra, che aveva perso i tre precedenti contro Alize Cornet, è riuscita finalmente a battere la francese con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2.

Un successo arrivato dopo un primo set complicato e che ha permesso a Jasmine Paolini di scendere in campo con maggiore tranquillità contro Caroline Garcia. Trevisan ha interrotto il festival del break e creato i margini per completare la rimonta collezionando, tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set, ben sette game consecutivi.

Trevisan: "Ero molto teso all'inizio, ma poi ho lottato su ogni punto"

“Non tutti nel team pensavano che Cornet sarebbe stata chiamata a scendere in campo, ma io sì. Con lei avevo giocato tre volte, se non ricordo male, e avevo sempre perso.

Era perciò difficile per me andare in campo e dare il massimo. All'inizio ero molto tesa, come in tutto il primo set anche se nel primo game sono riuscita subito a fare un break. Era difficile prendere ritmo, forse Alizé si muoveva un po' meglio a inizio partita e non era semplice trovare la chiave per fare punto" , ha spiegato Trevisan in conferenza stampa e nelle parole raccolte da SuperTennis.

"Ma dentro di me sento di avere questa spinta a lottare su ogni punto, a correre, a cercare di sentire la mia voce. E' quello che ho cominciato a fare dall'inizio del secondo set. Ho provato a giocare a testa alta, a colpire più palle possibile e il mio gioco è migliorato.

Ho commesso due errori nei primi due punti. Non trovavo ritmo poi ho provato via via a giocare prendendo più il campo, con meno rischi. Ho cercato di sentire meglio la palla. Naturalmente Tathiana mi ha aiutato tanto a rimanere lì e a non lasciar andar via la partita. E' stata quella la chiave" .