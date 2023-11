Stefanos Tsitsipas esalta le Atp Finals: "Le considero più importanti degli Slam"

© Sarah Stier/Getty Images

Stefanos Tsitsipas non ha disputato la sua miglior stagione in carriera. Un’annata di alti e bassi per il tennista greco, che non è riuscito a fare il salto di qualità che tanti si aspettavano da lui. Ma tanto è bastato per strappare la qualificazione alle Atp Finals, dove potrà andare a caccia del secondo titolo dopo la vittoria del 2019.

Ai microfoni di nittoatpfinals.com, il due volte campione di Monte-Carlo ha parlato della sua partecipazione al ‘Torneo dei Maestri’, che prenderà il via il 12 novembre. “È importante che io riesca a trovare stabilità in tutti gli ambiti della mia vita, in modo da poter andare lontano in diversi tornei consecutivi.

So che non vincerò tutti i tornei che disputerò, ma se riuscirò a raggiungere costantemente le semifinali e le finali, acquisterò un'enorme fiducia in me stesso. È un risultato che ho raggiunto nell'ultimo periodo dell'anno e voglio rimanere costante”, ha detto.

Tsitsipas esalta il prestigio delle Finals

La vittoria in doppio insieme al fratello Petros ad Anversa gli ha permesso di uscire da un periodo non proprio felice della sua carriera: "Quello che abbiamo fatto quella settimana si è poi riflesso nella mia carriera individuale.

Mi ha mostrato quanto posso competere quando ho fiducia in me stesso e do il meglio di me". Secondo il numero 6 del mondo le Atp Finals hanno peso anche maggiore a quello dei quattro slam: "È una celebrazione del meglio del nostro sport.

Ci concentriamo sul fatto che siamo i migliori dell'intero pianeta e dobbiamo lottare tra di noi per ottenere questo mega trofeo, che significa molto ed è un premio gigantesco per qualsiasi tennista. Onestamente, considererei le ATP Finals come qualcosa di più grande di un Grande Slam.

Hanno un grande prestigio ed è un grande vantaggio per il tuo record se riesci a spuntarla", ha concluso. Il sorteggio intanto è fissato per domani, dalle ore 15, e stabilirà quali saranno i due gironi della nuova edizione delle Nitto Atp Finals.