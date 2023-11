Alexander Zverev: "Un onore partecipare alle ATP Finals"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Dopo il brutto infortunio alla caviglia che ha posto fine al suo 2022 al Roland Garros, tornare a disputare le ATP Finals rappresenta un grande traguardo per Alexander Zverev. “All’inizio della stagione stavo ancora gestendo il dolore.

Non mi muovevo nel modo in cui volevo, non scivolavo bene sul campo. Momenti come questi ti aiutano ad apprezzare davvero il tennis. Apprezzi i giorni difficili e quelli divertenti. Apprezzi semplicemente il fatto di scendere in campo.

La maggior parte dei giocatori se ne rende conto quando lascia il tennis. Io l’ho capito prima, con l’infortunio” , ha dichiarato Zverev al podcast dell’ATP.

Zverev sulle ATP Finals: "Torneo speciale.

Un onore essere tra i migliori otto"

Il tedesco ha conquistato due volte in carriera il Torneo dei Maestri: la prima nel 2018 battendo in semifinale Roger Federer e in finale Novak Djokovic; la seconda nel 2021 aggiudicandosi la sfida con Daniil Medvedev.

“Giocare questo torneo ti offre prestigio. Sei uno dei migliori otto giocatori al mondo e ti senti onorato di partecipare a questo evento. Durante un torneo, di solito, hai il tempo per trovare il tuo ritmo all’inizio.

Alle Finals, invece, affronti subito uno dei migliori otto tennisti. Questa è la cosa speciale, è il motivo per cui tutti lottano duramente per esserci. Sono diventato campione due volte perdendo nel girone contro Djokovic nel 2018 e Medvedev nel 2021.

In un altro torneo sarei stato eliminato” . Zverev si era iscritto al torneo ATP 250 di Sofia dopo aver perso contro Stefanos Tsitsipas a Parigi-Bercy: il tedesco non era infatti ancora certo della qualifcazione. L'eliminazione di Alex de Minaur ai quarti di finale ha di fatto chiuso ogni discorso e permesso sia a Zverev che a Holger Rune di raggiungere l'ambito traguardo.