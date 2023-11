Flavia Pennetta si racconta: dal tennis al compagno Fognini, ecco le parole

© Giorgio Perottino/Getty Images

Si è ritirata ormai da qualche tempo ma ogni tanto torna a parlare di tennis, lo sport che l'ha resa famosa e l'ha portata nella storia del tennis italiano. Parliamo dell'ex tennista Flavia Pennetta, grande campionessa e moglie dell'attuale tennista ligure Fabio Fognini.

L'azzurra ha parlato in una bella quanto interessante intervista sulle colonne de Il Giorno ed ha parlato così. Il ruolo delle donne nello sport: "Pensando al tennis forse è lo sport migliore da queste punto di vista, abbiamo lottato e ora abbiamo premi uguali a quelli maschili.

Dal punto di vista personale ho avuto la fortuna di esser sempre stata molto considerata a livello mediatico ma la realtà è che siamo un paese che tende a valorizzare gli uomini. Mi spiace dirlo ma c'è anche un'attenzione diversa da parte degli sponsor".

Flavia è intervenuta ad un evento a Milano per sostenere le donne indiane e poi ha parlato della sua carriera: "Conservo ogni completo della mia carriera, si trova a Brindisi. Con Fabio nella nuova casa a Milano abbiamo intenzione di fare una zona dedicata alle coppe più belle.

Una sorta di archivio della nostra storia. Il trofeo degli Us Open? Quello non si tocca, lo conserva mio padre. Anche le coppe vinte all'inizio sono li e a mio padre chiederò almeno una Federation Cup, ovviamente chiedendo il permesso".

Flavia non si è allontanata totalmente dal circuito ed anzi tende a partecipare a doppi tra leggende insieme all'ex collega e grande amica Francesca Schiavone: "È una bella esperienza, mi serve anche per staccare dall'essere mamma full time.

Ritrovarmi nel mio è stato meraviglioso, torni in campo senza rnsione ed è fantastico. Poi ovvio si pretende di fare le stesse cose ma non è lo stesso". Non potevano mancare parole sul marito Fabio Fognini: "Per Fabio non è un periodo semplice, è in un momento in cui c'è un po' di paura, devi cambiare e non è facile.

Quando hai fatto una sola cosa per 25 anni poi è dura, crolla il mondo e devi ricostruirlo. Io cerco di supportarlo al massimo. Futuro come coach? Non lo escludo, mi piace stare in campo ma ora ho tre bambini piccoli a casa. In futuro chissà...".