Iga Swiatek raggiante dopo il successo: "Non me l'aspettavo"

© Matthew Stockman/Getty Images

Con una settimana a dir poco fantastica la tennista polacca Iga Swiatek ha dimostrato a tutti di essere tornata. Venti games concessi in cinque gare, un dominio a dir poco clamoroso e che in parte ha messo in secondo piano l'organizzazione - abbastanza rivedibile - del torneo messicano di Cancun, ultimo atto con le Wta Finals di fine stagione.

Iga ha risposto a tutti, ha vinto la semifinale contro la grande rivale Aryna Sabalenka e ha concesso le briciole a lei e all'americana Jessica Pegula, tornando così sul tetto del mondo. Un primato che aveva perso in questa stagione ma che ha recuperato con questo torneo dimostrando a tutti di essere più affamata che mai.

Iga Swiatek ha disputato un match pressoché perfetto, 6-1;6-0 con undici game consecutivi dopo l'1-1 iniziale. Un divario quasi imbarazzante e che non siamo abituati a vedere invece nel tennis maschile. La polacca ha esultato e i dati che la caratterizzano sono straordinari.

Nel post match Iga ha parlato così: "Tornare numero uno al mondo è sicuramente un sogno che si avvera. Direi che dopo questa stagione non mi aspettavo di tornare a fine anno in questa posizione, già pensavo all'anno prossimo e di tornare a fare bene.

Invece ho disputato un gran torneo, questa è la dimostrazione che lavorare sodo e concentrarsi sulle cose giuste alla fine paga. Posso dire che sono davvero felice". Dopo il ko agli US Open Iga era apparsa quasi distrutta, delusa dopo un'annata piuttosto difficile.

Ora sono arrivati diversi successi consecutivi e la tennista ha vinto il Wta 1000 di Pechino e appunto le Wta Finals di Cancun. Anche Jessica Pegula ha esaltato le prestazioni della neo numero uno: "È stata piuttosto solida, ha giocato mettendomi pressione dall'inizio alla fine.

È stata dura per me, ma non so perché. Ma è stato uno di quei giorni in cui mi sentivo in difficoltà e non so capire il motivo vero e proprio". Infine Iga ha concluso: "Sono felice di come è andata questa settimana, una risposta al resto della stagione. Spero che questo 2023 sia utile come esperienza per il futuro".