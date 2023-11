Atp Finals - Daniil Medvedev: "Ecco cosa rende speciale questo torneo"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

L’ultimo impegno prima delle ATP Finals non ha fornito a Daniil Medvedev le risposte che cercava dopo aver deluso le aspettative nella tournée asiatica. Il russo ha infatti perso all’esordio contro Grigor Dimitrov, che ha poi vissuto una grande settimana raggiungendo la finale, al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

L’obiettivo del nativo di Mosca è quello di non ripetere la stessa cavalcata dello scorso anno al Torneo dei Maestri, quando lasciò Torino senza portare a casa nemmeno una vittoria nelle tre partite del Gruppo Rosso disputate contro Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.

Medvedev, obiettivo ATP Finals: "Devo essere più forte rispetto allo scorso anno"

“Sento sicuramente meno pressione, perché anche prima di aver vinto nel 2020 avevo perso tre partite consecutive. Lo scorso anno ho perso tre partite: tutte al tie-break del set decisivo.

Inoltre, ho servito per il match in due occasioni. Quest’anno voglio provare sicuramente a fare meglio. È esattamente quello che è accaduto un paio di anni fa, spero che si ripeta la stessa storia” , ha dichiarato Medvedev ai microfoni dell’ATP.

“Ho avuto una stagione fantastica, soprattutto nei tornei 500, dove ho ottenuto molti punti e battuto grandi giocatori. Ho iniziato l’anno vincendo i primi due eventi 500 che ho giocato a Rotterdam e Dubai. Alle Finals affronti i migliori giocatori del mondo.

Lo scorso anno non ero abbastanza forte mentalmente per gestire la pressione. Se perdi una partita hai una seconda possibilità: cosa che accade solo in questo torneo nel mondo del tennis. La sensazione che provi quando inizia il torneo, però, è quella di voler vincere ogni partita.

Ma credo sia capitato molto volte che un tennista abbia perso il primo incontro e poi vinto il torneo. Ecco cosa rende speciale questo torneo” .