Paula Badosa pronta per la Billie Jean King Cup: "Mi è mancato competere"

È tempo di Billie Jean King Cup. Dal 7 al 12 novembre a Siviglia le 12 nazionali qualificate si sfideranno per decretare quale sarà la squadra che salirà sul tetto del mondo. Oltre alla Svizzera campionessa in carica, la finalista Australia, e la wild card Polonia, le altre nove nazionali qualificate sono: Canada, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Kazakhstan, Slovenia, USA e le padrone di casa della Spagna.

Nella conferenza stampa pre torneo la squadra iberica, capitanata da Anabel Medina Garrigues e la cui stella è la recuperata Paula Badosa, si è presentata ed ha parlato dei propri obiettivi nella competizione.

La conferenza di presentazione delle tenniste spagnole

La squadra spagnola è formata da Anabel Medina Garrigues, Paula Badosa, Cristina Bucsa, Rebeka Masarova, Sara Sorribes Tormo e Marina Bassols Riber. L’ex numero due del mondo e fidanzata di Stefanos Tsitsipas ha parlato dei suoi giorni di relax col tennista greco prima dell’inizio della competizione.

“Con Stefanos abbiamo fatto una buona colazione e ci siamo goduti un po' Siviglia, la città. Penso che sia bellissima. E anche avere il tempo di staccare la spina prima di iniziare, è sempre importante” ha detto la spagnola.

La capitana Anabel Medina Garrigues ha poi parlato di quanto sia speciale giocare in casa. “Da quando sono capitano, abbiamo giocato 14 partite e ne abbiamo potute giocare solo 3 in casa. Questa è la quarta. Quindi è super speciale giocare in casa.

Dico sempre che in questa competizione, stare in casa o in trasferta è super importante. Tutto il pubblico sarà con noi. Giocheremo davanti alla nostra famiglia, ai nostri amici e naturalmente a tutta la Spagna.

Siviglia è incredibile, una delle città più belle della Spagna. Siamo pronte a giocare, a divertirci e a fare del nostro meglio” ha dichiarato Guarrines. Badosa ha poi rivelato le sue condizioni dopo l’infortunio.

“Quando ho visto che avremmo giocato in Spagna, è stata una motivazione in più anche per me. Mi sento bene. Non sento il dolore, e questo è molto importante. Non vedo l'ora di iniziare qui, di giocare davanti al pubblico di casa” ha spiegato la 26enne.

La pausa per Paula è stata un importante momento di riflessione. “Ho dovuto imparare ad avere molta pazienza, questo è certo, ma mi mancava molto perché amo competere, amo il tennis. Seguivo ancora il tennis in un altro modo, come sapete.

Quindi anche questo è stato molto utile. Ma ovviamente ora forse vedo le cose da un'altra prospettiva. Vedo che naturalmente il tennis è la mia vita, è la mia passione, ma non è tutto. Quindi anche questo è un po' quello che ho imparato” ha concluso Badosa.