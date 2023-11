BJK Cup - Paolini e Cocciaretto suonano la carica: "La nostra forza è il gruppo"

La frecciata di Novak Djokovic a Rafa Nadal non è passata inosservata 22 ore fa

Binaghi: "Stiamo lavorando per mantenere le Finals a Torino, occhio anche a Milano" 21 ore fa

Atp Metz - Sonego, la difesa del titolo inizia bene: battuto in rimonta Giron 19 ore fa

Ranking Atp-Wta 06/11/2023 È sempre Djokovic, Zverev ok. Crollo Musetti

Rublev 'stufo' di Novak Djokovic: "Non lo voglio affrontare più"

Novak Djokovic: "Non ho vissuto la mia miglior settimana ma me la sono cavata"

Rublev come Jannik Sinner, ma il russo fa polemica con l'Atp

Paolo Bertolucci e il toilet break di Novak Djokovic: "Questa cosa non esiste"

Atp Metz - Sonego, la difesa del titolo inizia bene: battuto in rimonta Giron

Binaghi: "Stiamo lavorando per mantenere le Finals a Torino, occhio anche a Milano"

La frecciata di Novak Djokovic a Rafa Nadal non è passata inosservata

“Anche durante l'anno stiamo spesso insieme e non si creano disaccordi: penso che questa sia la nostra forza” .

“Sono stati giorni molto intensi. Ci stiamo allenando bene, stiamo sempre insieme. Ci sproniamo a vicenda, è molto bello far parte di questo gruppo. Siamo molto unite, stiamo crescendo tutte” , ha spiegato Cocciaretto sempre a SuperTennis.

Se giocherò, darò il 100%. Anche la Germania è una squadra molto ostica, ma noi lotteremo e ce la metteremo tutta" . Anche Elisabetta Cocciaretto proverà a offrire il suo importante contribuito per sperare nel passaggio del turno.

“Vengo da un'ultima parte di stagione in cui ho espresso un buon livello di tennis ma ogni settimana è diversa. Io darò il meglio se sarò chiamata a scendere in campo.

Forte del nuovo best ranking, attualmente occupa la 29esima posizione, Paolini ha conquistato le semifinali a Zhengzhou e la finale a Monastir. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D e affronterà Francia e Germania.

Jasmine Paolini ha vissuto la migliore stagione in carriera e sarà la numero uno azzurra alle Billie Jean King Cup Finals. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana ha probabilmente acquisito la giusta fiducia al WTA 1000 di Cincinnati, quando si è spinta fino ai quarti di finale e ha perso solo contro la futura campionessa Coco Gauff .

“C'è sempre tanto entusiasmo, questa è una competizione diversa dalle altre. E' una settimana differente, c'è sempre uno spirito di gruppo molto forte. Non vediamo l'ora di scendere in campo” .

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD